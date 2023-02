Fiori sopra l’inferno anticipazioni: Teresa a caccia del killer

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Fiori sopra l'inferno in onda il 20 febbraio 2023 su Rai 1: la trama

Ci aspetta lunedì prossimo la seconda puntata di Fiori sopra l’inferno, pronti per scoprire le anticipazioni della seconda puntata? Non potevano mancare le anticipazioni: cosa succederà il 20 febbraio 2023? Lo scopriamo con le ultime news sulla seconda puntata che ci aspetta lunedì prossimo su Rai 1. Come avrete capito, Teresa Battaglia ( interpretata da Elena Sofia Ricci) è una donna dall’acume sorprendente, attenta osservatrice, capo branco spietata ma anche mamma chioccia. Teresa rappresenta un unicum nel vasto panorama di investigatori e profiler cui ci hanno abituato la letteratura, il cinema e la televisione. Disinteressata all’amore, ma non per questo cinica e rabbiosa. Incurante del proprio aspetto, intabarrata in un giaccone imbottito, armatura che annulla e sfuma la sua femminilità. Ma, nonostante le apparenze, Teresa non ha perso dolcezza, sensibilità e capacità di indagare con empatia anche il lato oscuro che non solo il killer ma ognuno di noi si porta dentro.

Fiori sopra l’inferno anticipazioni seconda puntata: la trama del 20 febbraio 2023

Marini aiuta Teresa: insieme si dirigono a scuola. L’uomo dal tabarro vede una vettura che quasi investe una signora; lo stesso ferma e colpisce l’auto. Teresa e Marini assistono alla scena. Knauss va via in ambulanza; gli amici riconoscono l’aggressore. David descrive l’uomo a Teresa: il papà di Lucia viene fermato. Intanto, allo stavolo, i bambini fanno un’orribile scoperta…

Teresa non è solo chiamata a combattere contro persone che si macchiano di reati, ma anche contro un nuovo nemico. Ben più pericoloso del diabete con cui, ormai da anni, ha imparato a convivere. Il suo nuovo avversario si chiama Alzheimer. Una nuova battaglia che Teresa, nomen omen, vuole e deve combattere senza mai arrendersi nonostante l’esito appaia scontato. Perché arrendersi significherebbe dimostrare al mondo, e a sé stessa, che anche la Battaglia ha voglia e bisogno di essere aiutata. E questo il mondo, ancor prima che Teresa, non è pronto ad accettarlo.

Fiori sopra l’inferno: le storie dei giovani protagonisti

Conosciamo meglio i ragazzi protagonisti di Fiori sopra l’inferno..Mathias, il leader del gruppo, ha un padre violento che vessa lui e sua madre. Diego, il figlio di Valent, la prima vittima del killer, aveva un padre che lo considerava un piccolo adulto da educare e sottomettere con divieti e imposizioni di rara durezza. Oliver un padre capace di proteggerlo e amarlo ce l’ha, ma è un testimone di giustizia, che si è trasferito a Travenì quando suo figlio era molto piccolo. Oliver è cresciuto in fretta, ha imparato che suo padre ha una vita già abbastanza difficile. Perciò, ha deciso di non confessargli di essere vittima delle attenzioni indesiderate del bidello della sua scuola. Lucia è abbandonata a sé stessa, figlia di due ex tossicodipendenti che vivono alla giornata e non sanno cosa sia la parola amore. Ha un legame particolare con Mathias, il solo a crederle quando dice di vedere un Fantasma – il killer – al limitare del bosco che circonda la sua casa. L’unico per cui farebbe qualunque cosa, anche sfidare le proprie paure. È ancora troppo piccola per dare un nome a ciò che prova per lui ma sente che è una cosa bella e forte, diversa da tutto ciò cui la vita, finora, l’ha abituata. Bambini profondi e pieni di vitalità e gioia, che nell’amicizia trovano la forza di non pensare al dolore che si nasconde nelle loro case. Teresa, con loro, mostrerà il suo lato più tenero e materno rivelandosi per ciò che è: una donna che ha volutamente sepolto la propria umanità dietro una patina di durezza e cinismo. Appuntamento a lunedì prossimo su Rai 1 con la seconda puntata di Fiori sopra l’inferno.