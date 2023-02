Mare Fuori 3 anticipazioni: Rosa Ricci rischia grosso. Gaetano ucciderà Mimmo?

Gaetano ucciderà Mimmo? Rosa Ricci muore ? Ecco tutte le anticipazioni per la seconda puntata di Mare Fuori 3 in onda il 22 febbraio su Rai 2

Pronti per la seconda puntata di Mare Fuori 3 in onda il 22 febbraio 2023? Il conto alla rovescia, anche per chi ha aspettato di vedere Mare Fuori in chiaro, è finita. Mare Fuori 3 è finalmente in tv! La terza stagione della serie dei record, è andata in onda con la prima puntata il 15 febbraio e settimana prossima ci aspetta in onda con due nuovi episodi. Il terzo episodio di Mare Fuori 3 dal titolo Doppia Vendetta e il quarto episodio di Mare Fuori 3 dal titolo L’amore che salva. Che cosa succederà dunque nella seconda puntata di Mare Fuori 3? Da un lato, Gaetano alle prese con la decisione su Mimmo, dall’altro il giovane assoldato dalla madre di Carmine per difenderlo. Mimmo in carcere, ucciderà Rosa Ricci prima di lasciare l’istituto e finire tra le grinfie degli uomini e Edoardo? I colpi di scena non mancheranno e anche nella seconda puntata di Mare Fuori 3 ne vedremo delle belle.

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 3 – DOPPIA VENDETTA

Edoardo è ossessionato dalla vendetta su Mimmo. Vuole che paghi con la vita per il suo tradimento e minaccia Pirucchio: se non ammazza ‘o Cherubino, sarà la sua bella famiglia a pagare il conto. Mimmo dal suo canto è stato invitato da Donna Wanda a disinnescare Rosa Ricci. La ragazza non deve più essere un pericolo per suo figlio Carmine. Filippo e Naditza iniziano ad avere le prime difficoltà. I soldi sono finiti e la vita da ricercati non è semplice. Trovano una specie di lavoro: potranno guadagnare qualcosa suonando in un piano bar. Decidono poi ci mettersi in contatto con Carmine… Carmela ha incaricato Salvo, il cugino di Edoardo di far entrare in Ipm tre cani sciolti con la promessa di farli diventare soldati fidati di suo marito ed entrare a pieno diritto nel clan Ricci. Nel frattempo in carcere succede qualcosa che nessuno si aspettava…Mimmo ha cercato di strangolare Rosa Ricci. Quello che non poteva immaginare è che a salvare la vita della sorella di Ciro sarà proprio Carmine…Purtroppo il piano di Salvatore finisce nel peggiore dei modi: il furto dell’orologio finisce in tragedia. Salvo viene sparato e ucciso. Carmela capisce quindi che è il momento di mandare gli uomini a Edoardo in modo diverso: il pronto soccorso, dove Salvo è stato portato, viene devastato…

Mare Fuori 3 anticipazioni Episodio 4 – L’AMORE CHE SALVA

Mentre Mimmo obbedisce agli ordini di Donna Wanda, sarà Carmine a sventare il piano che porterà Rosa a considerare il ragazzo in maniera differente. Pirucchio è spalle al muro, deve decidere se ribellarsi o meno al volere di Edoardo. In Ipm arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano subito una rissa mentre Edoardo apprende una terribile notizia che riguarda il cugino. Arriva in Ipm una nuova educatrice Sofia che mostra subito un carattere deciso. Sembra però chiaro che Sofia abbia anche un segreto da nascondere, che cosa sta cercando e chi è davvero? Gemma e Cardiotrap hanno idee e sentimenti contrastanti riguardo quella che è successo a Fabio. Beppe e Latifah si perdono nei ricordi del loro amore passato. I due si avvicinano ma quando finiscono col stare insieme, prima di farlo, si interrompono. Latifah è devastata perchè sua figlia non sembra avere nessuna intenzione di perdonarla...Gianni è distrutto dal senso di colpa e racconta a Gemma quello che ha fatto davvero con Fabio. La ragazza si rende conto che lo ha fatto per amore e per questo decide di non lasciare l’istituto per la messa in prova. Vuole stare accanto a Gianni, che ha dimostrato di amarla. Ma quello che Gemma sta vivendo, come le ha fatto notare sua sorella, potrebbe essere l’ennesimo amore malato…Per Gaetano è arrivato il momento di decidere che cosa fare: salvare se stesso, salvare la sua famiglia obbedire, uccidere Mimmo…Alla fine succede quello che forse tanti si aspettavano. A sparare è Mimmo, che colpisce dritto al cuore il ragazzo che muore tra le sue braccia.

