Mare Fuori 4 anticipazioni: Rosa, Carmine, Don Salvatore. Chi ha sparato? Chi muore?

Rosa e Carmine si salvano, chi viene colpito nella sparatoria? E Don Salvatore che fine fa? Ecco tutte le prime anticipazioni su Mare Fuori 4

Cosa succederà in Mare Fuori 4 e che cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione della serie Rai? E’ arrivato il momento di scoprire qualcosa in più sulla quarta stagione di Mare Fuori, visto che milioni di persone hanno già visto i primi dodici episodi di Mare Fuori 3 su RaiPlay. E’ tempo quindi di pensare a quello che sarà: quali sono le anticipazioni di Mare Fuori 4? Ovviamente tutti vogliono sapere che cosa è successo a Rosa Ricci, a Carmine di Salvo e a Don Salvatore. I tre si sono ritrovati insieme, loro malgrado. Già perchè Rosa e Carmine pensavano di aver trovato il posto giusto per vedersi di nascosto. E invece don Salvatore ha capito che sua figlia si sarebbe incontrata con Carmine e l’ha seguita. Non può infatti tollerare in nessun modo che Rosa abbia una relazione con Carmine. Se è vero che ha “stretto” un accordo con la madre del ragazzo, è altrettanto vero che la tregua si muove sempre sopra a un filo di rasoio, soprattutto perchè Edoardo non è morto e se si scoprisse la verità, Rosa lo odierebbe per sempre. Don Salvatore si è quindi presentato all’incontro con una pistola, pronto a rompere il patto fatto, e a uccidere Carmine davanti agli occhi di sua figlia. E un colpo di pistola partirà, come tutti hanno visto, ma nessuno sa chi ha sparato, chi è rimasto ferito. Volete scoprirlo? Iniziano a circolare in rete degli spoiler che ci rivelano che cosa dovrebbe accadere nella quarta stagione di Mare Fuori. Vediamo dunque i dettagli.

Ciro Ricci è ancora vivo? Tutta la verità

Mare Fuori 4: chi ha sparato a chi, qualcuno muore? Tutta la verità

Le prime anticipazioni che trapelano sulla quarta stagione di Mare Fuori, ci rivelano che nella scena finale dell’ultima puntata della terza serie, non è morto nessuno. Buone notizie quindi per tutti i fan di Mare Fuori. Non sappiamo di preciso che cosa accadrà ma è chiaro che il colpo di pistola potrebbe aver solo ferito una delle tre persone coinvolte. Sta di fatto che Carmine e Rosa sono ancora vivi, ed è vivo anche Don Salvatore. E tutti e tre saranno protagonisti di Mare Fuori 4. Una stagione durante la quale, molte verità verranno a galla, visto che Edoardo si è ripreso e si è svegliato. Resta da capire però una cosa: ricorderà quello che gli è successo? A tutti è apparso anche molto strano il fatto che Carmela, non sia andata a parlare con Liz, la sola che conosceva tutta la verità su questa storia. Molto di quello che accadrà, dipenderà quindi da quanto Edoardo ricorderà. Dopo quello che gli è successo, potrebbe aver rimosso i ricordi, oppure no. Per il momento, le anticipazioni sono molto poche, la serie è in lavorazione. Solo quando arriveranno le prime immagini dal set saremo in grado di raccontarvi qualcosa in più su Mare Fuori 4. Continuate a leggere le nostre news per scoprire tutti i dettagli!