Mare Fuori 3 anticipazioni: Liz inganna Massimo ma Edoardo adesso rischia grosso

Liz pensa di proteggere Edoardo ma sta mettendo a rischio la sua vita: sarà ucciso dagli uomini di Don Salvatore? Ecco le anticipazioni di Mare Fuori 3

Che cosa succederà nella quinta e penultima puntata di Mare Fuori 3 che ci aspetta in onda la prossima settimana su Rai 2? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata della serie da record. Record su RaiPlay ma anche ascolti in continua crescita su Rai 2. Un successo senza precedenti sulla piattaforma streaming per Mare fuori…E si va verso il finale: che cosa succederà a Edoardo? Il giovane Conte non lo sa, ma il suo destino è stato scritto e sembra avere le ore contate…Nel frattempo c’è una bella novità in IPM. Filippo infatti ha avvisato il comandante ed è tornato in istituto, in attesa di essere poi trasferito a Milano, per scontare la fine della sua pena…Tra i più felici del ritorno di Filippi c’è ovviamente Carmine ma anche Cardiotrap è contento perchè adesso c’è qualcuno che capisce la sua musica…Ma mentre in istituto regna la pace, fuori, Edoardo combatte per sopravvivere dopo la sparatoria…Che cosa accadrà nella quinta e penultima puntata di Mare Fuori 3 che ci aspetta il 15 marzo su Rai 2? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 9 – LE FASI DELL’AMORE

Filippo rientra in IPM ed è accolto con gioia, benché la nuova direttrice sia intenzionata a rimandarlo a Milano. Grazie a lui, Cardiotrap torna a comporre musica e Giulia ne approfitta per strappare a Valentina una promessa. Pino è sempre più geloso di Dobermann, ma riesce a riappacificarsi con Kubra grazie ai consigli di Carmine, che è sempre più preso da Rosa. Silvia, in permesso premio, si gode la ritrovata intesa con Alfredo. Carmela è invece sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo, che intanto è nascosto a casa di Liz per sfuggire agli uomini di don Salvatore. Massimo, dopo averlo cercato invano, inizia a intuire cosa sia successo. E inizia anche a pensare che Liz, sia coinvolta in questa storia. Nel passato della poliziotta c’è qualcosa che la lega in modo particolare a Edoardo. E’ convinta di aver commesso un errore e di aver causato la morte di qualcuno forse, e con Edoardo può invece rimediare? Quello che Liz non sa è che Don Salvatore ha occhi e orecchie ovunque e presto Edoardo, potrebbe rischiare la sua vita…

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 10 – LE REGOLE DELL’AMICIZIA

Dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, Milos si scontra con Micciarella e Dobermann, riuscendo a riappacificarsi solo grazie all’intervento di Cucciolo. Carmine è sempre più ferito dall’indifferenza di Rosa e Filippo, tramite l’aiuto di Cardiotrap, escogita uno stratagemma per farli finalmente riavvicinare. Quando Rosa ascolta le parole di Carmine per lei, si rende conto che il ragazzo la ama davvero, che ha letto nel suo cuore e che forse per loro, c’è una possibilità…Pino approfitta di una visita medica per aiutare Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre e di Beppe. A casa dell’uomo trova una foto e capisce che probabilmente, Beppe stava insieme alla madre di Kubra ma non sa ancora che è suo padre… Giulia invece raggiunge lo studio di registrazione di Valentina per sfruttare la sua grande occasione. Intanto, don Salvatore chiede l’aiuto di Alfredo per riuscire a individuare il luogo in cui si rifugia Edoardo. La canzone di Giulia non piace al discografico e Valentina gioca una carta inaspettata. Da cantare alla ragazza la canzone di Gianni che invece lo conquista subito. Si firma un contratto con Giulia senza dire però che quel brano, non è il suo…Alfredo, grazie alla vicinanza con Silvia, ha capito dove si trova Edoardo e informa subito don Salvatore. I suoi uomini quindi si mettono sulle tracce del ragazzo che rischia questa volta, di essere ucciso.

Tutto questo e molto altro nella quinta e penultima puntata di Mare Fuori 3 in onda la prossima settimana su Rai 2.