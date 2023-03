Una primavera che sa di estate su Rai1: pienone di fiction in replica

28 marzo e prime repliche in prime time su Rai 1: si parte da oggi con Imma Tataranni per una primavera che in fondo, sa un po' di estate

Inizierà da questa sera la saga delle fiction in replica su Rai 1. Purtroppo, non è ben chiaro per quale motivo la Rai abbia preso questa decisione ma non si torna indietro. E infatti già da oggi, 28 marzo 2023, in prime time su Rai 1 inizieranno le repliche. La prima serie a tornare in onda è Imma Tataranni. Incredibile ma vero, nella stessa stagione in cui sono andati in onda gli episodi della seconda parte della stagione 2, torna la serie con Vanessa Scalera protagonista. Il motivo? Risparmiare e pensare di fare comunque buoni ascolti. Eppure di titoli anche pronti per andare in onda, ce ne erano. Quando la programmazione delle fiction di Rai 1 era stata presentata, si era parlato anche di altri prodotti, come ad esempio Circeo, con Greta Scarano. Una fiction che per il momento, non è prevista dal palinsesto primaverile e che quindi, difficilmente andrà in onda. Peccato. Perchè il pubblico meriterebbe di vedere anche prime visioni, e non solo repliche, almeno fino a maggio ( comprensibile la scelta di mollare la presa in estate, ma qui parliamo di aprile).

Imma Tataranni ovviamente non sarà la sola fiction ad andare in onda in replica nelle prossime settimane.

Una primavera di repliche su Rai 1

Da lunedì 17 aprile, subito dopo Pasqua, nel lunedì di Rai 1 torna Il commissario Montalbano. Nelle ultime stagioni televisive, le repliche di Montalbano, non hanno brillato come in passato, vedremo che cosa accadrà in questo 2023 che è stato parecchio moscio per gli ascolti del prime time con le fiction. A giugno, una volta terminate le repliche di Montalbano, andranno in onda le repliche de Il giovane Montalbano. A inizio maggio tornerà Blanca, la serie co Maria Chiara Giannetta. In attesa della seconda stagione, tornano quindi gli episodi della prima, che avevano incassato ottimi ascolti . Nelle prossime settimane, dovrebbe andare in onda anche La Sposa, in replica la fiction con Serena Rossi da record di ascolti nel 2022. A giugno torna Scomparsa, un’altra replica ( la serie con Vanessa Incontrada).

Per il momento, questi i titoli che sarebbero stati scelti per questa primavera di Rai 1 che sa davvero di estate. Cosa ci si possa aspettare, tra i film del mercoledì da ascolti molto bassi, il flop del Cantante mascherato al sabato sera…Un prime time che scricchiola e non poco.

Tra le nuove proposte invece, sempre che non ci siano altre novità, nelle scelte della Rai, dovrebbe andare in onda a maggio, Il maresciallo Fenoglio con Alessio Boni protagonista.