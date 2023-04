Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: Diana è davvero Alice o la figlia di Emma è morta? Petra trama

Ecco le anticipazioni per la seconda puntata di Luce ei tuoi occhi 2: Diana è davvero Alice la figlia di Emma, sembrerebbe di no. La vera Alice è morta?

Cosa succederà nella seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2? E’ iniziato di nuovo il mistero, è tornato il giallo a Vicenza. Dov’è la figlia di Emma Conti? E’ davvero Diana sua figlia? Petra a quanto pare sta tramando alle spalle di tutti ma quello che non si aspettava era la reazione della ragazza, cosa succederà dunque nella seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, Diana si farà del male delusa e amareggiata per la verità che ha appena scoperto e che l’ha sconvolta? Il pubblico che ha seguito la prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in attesa di vedere il secondo appuntamento del 19 aprile 2023, sembra non avere dubbi. La ragazza che è arrivata a Vicenza non è la vera figlia di Emma. C’è però forse, questa volta, qualcosa di vero nella storia che Petra ha raccontato. E se Diana fosse una vecchia amica della vera Alice, e Petra stesse usando questa storia solo per avere i soldi della grande ballerina? E’ possibile che sia disposta a tutto pur di ottenere i suoi scopi? Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni per la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, eccole per voi.

Luce ei tuoi occhi 2 anticipazioni: la trama della seconda puntata 19 aprile 2023

2×02 – Diana è sconvolta dalla scoperta della sua vera identità, ed assume delle droghe pesanti: ma Emma ed Enrico riescono a salvarle la vita. In ospedale, la storia del furto della bambina diventa di dominio pubblico. Diana, ormai ostile sia nei confronti di Petra che di Emma, decide comunque di tornare in accademia. Riaccende così la rabbia di Vicky che la minaccia di rivelare ad Emma qualcosa che ha scoperto su di lei. Diana vuole fermarla, ma a quale prezzo riuscirà? E perché da un momento all’altro Vicky decide di partire per Barcellona, mentre qualcuno sembra attentare alla vita di Petra? Ci sono tante domande per il momento però, mancano le risposte e per l’ennesima volta la vita di Emma è sconvolta. Un’altra cosa sembra essere certa: il test del dna non racconta la verità ma visto che il match coincide, è facile pensare che Petra sappia chi è davvero la figlia di Emma. Ora c’è da augurarsi che la ragazza sia ancora viva e che Luce dei tuoi occhi 2 avrà un lieto fine, oppure ci sarà la tragica scoperta, capiremo che Alice è morta e Petra sta usando degli oggetti che le sono appartenuti solo per arrivare a ottenere quello che vuole?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2 che ci aspetta la prossima settimana su Canale 5.