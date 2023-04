The Ferragnez 2: la serie sbarca su Prime Video, altro che stop. Tante chiacchiere per nulla

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere su The Ferragnez 2: la seconda stagione della serie sta per arrivare su Prime Video. Inizia il conto alla rovescia

E’ arrivata la data. Ieri Prime Video ha annunciato l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez-La serie. Il 18 maggio gli appassionati che vogliono conoscere ogni segreto dei Ferragnez, potranno godersi i nuovi episodi della seconda stagione della serie di Prime Video. Su questa seconda stagione si è detto e scritto davvero tanto. Dopo Sanremo infatti, si era persino detto che Chiara Ferragni e Fedez, in profonda crisi, avessero chiesto di sospendere le riprese. E c’era persino chi aveva annunciato che The Ferragnez non sarebbe stata disponibile in piattaforma in primavera ( come era stato annunciato) ma solo in autunno, per via di questo stop causato dalla crisi tra Federico e Chiara. In realtà come ben sappiamo, non c’è nessuna crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper, dopo il Festival, ha avuto dei seri problemi di salute ed è per questo che si era preso una pausa dai social. Ma non dalle riprese della serie che sta quindi per uscire. Tra un mese le nuove puntate di The Ferragnez 2 con una piacevole novità. Ci saranno poi degli episodi speciali, dedicati interamente al Festival di Sanremo, che saranno invece disponibili in estate.

The Ferragnez 2: quando saranno disponibili i nuovi episodi della seconda stagione

In tutto la seconda stagione di questo ‘show non-fiction italiano Original – prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios – si compone di 7 puntate. Le prime quattro puntate vengono rilasciate giovedì 18 maggio e le ultime tre saranno disponibili da giovedì 25 maggio.

The Ferragnez 2: cosa vedremo in questa seconda stagione

Come sempre i Ferragnez si racconteranno tra impegni lavorativi e vita privata. Una parte forse fondamentale di questa seconda stagione di The Ferragnez saranno i lavori per la nuova casa che la coppia ha acquistato a Milano e che dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi. Chiara ci porterà probabilmente sul set. E in questa seconda stagione rivedremo anche come la vita, dopo due anni di pandemia, è cambiata. Anche se i Ferragnez non si sono mai fermati, non sarà solo Milano la città al centro del racconto ma il mondo intero.

Come vedere la seconda stagione di The Ferragnez

Per seguire le avventure di Chiara Ferragni di Fedez e ovviamente di tutta la famiglia, non mancheranno i momenti con la piccola Vittoria, la peste di casa, e Leone, bisogna essere abbonati al servizio Prime di Amazon. I clienti Prime potranno vedere la seconda stagione della loro serie tramite l’app di Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV.