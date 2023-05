The Night Agent tra le serie più viste di Netflix: perchè vederla

Tra la serie più viste su Netflix nel 2023 c'è The night agent: ecco la nostra recensione

Tra le serie più viste in lingua inglese nell’ultimo mese su Netflix, c’è The Night Agent. Perchè vedere questa serie, quali sono i pregi e i difetti di The Night agent? Tra i punti di forza sicuramente la suspence: la trama ci porta sempre a sospettare di qualcuno e alla fine, si scoprirà una verità inattesa. Ottimo anche il cast e i protagonisti della serie. Gabriel Basso veste i panni del giovanissimo agente dell’FBI Peter Sutherland. Lo incontriamo sin dai primi minuti della serie, quando una serata come tante altre, sta rientrando a casa in metropolitana ma non immagina minimamente che da lì a poco, sventerà un attentato. C’è una bomba infatti sulla metro e Peter, che è un agente addestrato, se ne accorgerà, salvando così la vita a decine di persone. C’è però anche un’altra cosa che non sa: i complottisti inizieranno a pensare che sia stato lui, insieme ad altre persone, gli attentatori, a organizzare l’agguato della metro. E da eroe nazionale, diventerà, per qualcuno, il terrorista…Da qui inizierà una vita vita per Peter che farà parte del piano Night Agent. Con un compito di basso profilo. Rispondere al telefono. E qui accadrà la terza cosa che non si sarebbe mai aspettato: una telefonata che cambierà per sempre la sua vita. Dal primo all’ultimo episodio quindi cercheremo di capire chi cospira, chi vuole il male degli Stati Uniti d’America, chi ha organizzato l’attentato alla metro, chi ha fatto uccidere persone innocenti. Storie che non sembrano collegate tra loro, invece, saranno legate allo stesso filo e Peter alla fine, sarà decisivo nella scoperta della verità. E come in tutte le serie che si rispettino, ovviamente non poteva mancare la nota romantica; una storia d’amore diversa dalle solite con poco romanticismo e tanta azione.

Peter e Rose la coppia protagonista di The Night Agent

Se dovessimo indicare uno dei punti di forza di questa serie, sceglieremmo certamente la decisione di aver scelto Peter e Rose come protagonisti. Sono l’incastro perfetto e c’è una cosa che li accomuna: la caccia della verità. Perchè se da un lato Rose vuole scoprire chi erano davvero i suoi zii, uccisi misteriosamente, dall’altro Peter vorrebbe riabilitare la memoria di suo padre, da sempre crede che non fosse una spia corrotta, ma anche riabilitare la sua immagine, dopo l’attentato sulla metro. Peter farebbe di tutto per il suo paese e si fida ciecamente delle persone per cui lavora. Ma sarà Rose a fargli aprire gli occhi e così Peter, si renderà conto che c’è tanta corruzione in un paese in cui spesso si parla di valori.

Peter e Rose funzionano molto bene, fin troppo a volte, visto che con le loro capacità e con pochissimi mezzi, riescono ad arrivare dopo nè CIA nè FBI sono arrivate. Ma si sa, siamo in una serie tv, ed è il prezzo da pagare. Di chi ci possiamo fidare, si chiederanno Rose e Peter, e se lo chiederanno anche gli spettatori della serie The Night Agent che passeranno a scommettere, da un episodio all’altro, sui possibili cospiratori, sulle spie, sui bugiardi. Fino all’ultimo episodio. Anche questo è un altro punto di forza della serie, il fatto che non lasci mai capire fino in fondo di chi ci si può fidare.

Oltre alla storia principale che vede Peter e Rose protagonisti, ci sono i personaggi che ruotano intorno alla vicenda. Empatizzerete quasi certamente con Maddie e Chalsea due donne molto diverse ma per certi aspetti tanto simili e legate da un rapporto speciale. E cercherete di capire che cosa si nasconde invece sotto gli sguardi, nelle parole, di tutti gli altri protagonisti che dicono di lavorare per la presidente degli Stati Uniti d’America ma che invece, stanno preparando l’ennesimo attentato pur di arrivare al potere.

Attenzione spoiler sul finale

The Night Agent ci sarà una seconda stagione?

Il finale di The Night Agent lascerebbe pensare a una seconda stagione. Peter infatti, riceve una promozione, dopo aver salvato la presidente degli Stati Uniti da ben due attentati. Sprecato per il lavoro di ufficio, adesso è lui il Night Agent. E pensavamo che insieme a lui, dopo l’ottimo lavoro fatto, ci sarebbe stata anche Rose ma a quanto pare, almeno per questo finale, la giovane informatica non partirà con Peter, che è in viaggio per la sua prima missione segreta. Tutto però potrebbe accadere. Dopo il successo di questa prima stagione, possiamo aspettarci un’altra serie coinvolgente con Peter e Rose, di nuovo protagonisti.

The Night Agent-“The Night Agent” è una serie televisiva americana di thriller d’azione creata da Shawn Ryan basata sul romanzo omonimo di Matthew Quirk. Interpretato da Gabriel Basso nel ruolo principale, è stato trasmesso in prima visione su Netflix il 23 marzo 2023. La serie si è rivelata essere la terza serie debuttante più vista su Netflix nei primi quattro giorni e, entro una settimana, è stata rinnovata per una seconda stagione. Nel giro di un mese, è diventata la sesta serie più vista dello streamer.