Domenica In le anticipazioni ufficiali della penultima puntata: ospiti 19 maggio 2019

Di questa penultima puntata di Domenica In si è parlato davvero moltissimo negli ultimi giorni. Dopo l’ospitata di Mara Venier ad Amici, sembrava cosa fatta la presenza di Maria de Filippi nel programma di Rai 1 e invece, stando anche a quelle che sono le anticipazioni ufficiali dell’ufficio stampa Rai, la conduttrice di Canale 5 non ci sarà. E pare proprio che neppure Massimo Giletti, che sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della puntata, non sarà presente. Non ci resta quindi che scoprire quelle che sono le anticipazioni ufficiali per la puntata di Domenica In di domenica 19 maggio 2019.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 19 MAGGIO 2019

Chi invece sicuramente ci sarà è Alessia Marcuzzi. Il nome della conduttrice di Mediaset era stato già fatto da qualche giorno; probabilmente Alessia Marcuzzi sarà ospite di Mara anche per promuovere il suo nuovo libro, una guida per chi viaggia tra le città in cui Alessia ha il cuore, Londra, Milano e Roma in particolare. Non solo, Alessia Marcuzzi sarà protagonista di una lunga intervista tra amore, famiglia e lavoro.

Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito a Roma il 3 febbraio scorso e costretto su una sedia a rotelle, sarà in studio insieme al papà Franco, per raccontare la sua incredibile storia e il percorso di recupero e riabilitazione che sta affrontando per poter partecipare alle prossime Paralimpiadi di nuoto a Tokyo .

Dal mondo di Ballando con le stelle 2019, che questo sabato lo ricordiamo, non andrà in onda, arrivano Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, protagonisti delle più accese polemiche di questa edizione del programma di Milly Carlucci. E dal mondo di Amici invece, anche se non è più direttore artistico, ci sarà Vittorio Grigolo, in qualche modo quindi si parlerà anche del talent di Canale 5.

Raffaella Ponzo, la compagna di Gigi Sabani, prematuramente scomparso nel 2007, sarà in studio insieme al figlio Gabriele, che proprio domenica compirà 11 anni, per ricordare l’indimenticabile Gigi Sabani e la loro bella storia d’amore.

“Spazio famiglia” se così possiamo dire, per Mara Venier che, tra gli altri ospiti nella puntata del 19 maggio 2019, avrà anche Jerry Calà.

E per finire in musica Tony Hadley, l’ex leader degli Spandau Ballet.