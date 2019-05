Ciao Darwin 8: Anche Padre Natura nella sfida Web contro TV, ecco chi ha vinto

Siamo oramai alle battute finali per Ciao Darwin 8: il game antropologico di Canale Cinque condotto stoicamente da Paolo Bonolis con la partecipazione speciale di Luca Laurenti. Nella penultima (nona) puntata di questa stagione, a sfidarsi sono due categorie che da anni intrattengono il pubblico: da un lato il mondo della tv con tutto il suo sottobosco, dall’altro le personalità del web.

A condire la serata, la prima ed unica apparizione stagionale di Padre Natura: il ruolo è stato interpretato da Filippo Melloni: un giovane modello di Bologna che studia medicina. Tornando alla gara, chi ha vinto fra Web e Tv? Ecco com’è andata…

Ciao Darwin 8: Web contro TV, ecco chi ha vinto

La sfida fra le due compagini è partita dalla classica dichiarazione d’intenti: Enzuccio e Il Paccio (per il web) hanno dato dei “vecchi” a quelli della Tv e Paola Perego – sentita presa in causa – gli ha risposto: “Vecchia tua sorella!”. I brani scelti per raccontare le squadre sono state “L’esercito del selfie” e la sigla di “Non è la Rai”.

Seconda prova è quella del Genodrome che – per la prima volta – è andato in onda senza la fase dei rulli. Dopo il grave incidente raccontato dalla cronaca nelle passate settimane, dopo il budello, gli elastici, la collina e la piscina dei ciccioni si è passati direttamente al gioco del velcro: ben quattro concorrenti si lanciano nel tentativo di rimanere attaccati alla parete in gommapiuma.

Non poteva mancare, invece, l’appuntamento con la Macchina del Tempo, che ha spedito i due concorrenti nella storia della città di Roma.

Gli animi si scaldano nel dibattito: tutto parte da una affermazione non propriamente delicata di Paola Perego che prende le distanze dalla squadra avversaria dichiarando che su web “ci sia ben poco da cui apprende e imparare“. La diatriba continua con varie argomentazioni: c’è chi sostiene che il web è la tv dei giovani, chi invece dice che la tv fa informazione meglio del web (che crea fake news) e così via.

La prova di coraggio della settimana è stata davvero molto tensiva: le due concorrenti selezionate si sono dovute infilare in una bara che via via veniva riempita di animali di ogni genere.

A sciogliete la tensione ci ha pensato il defilè con il commentatissimo intimo maschile interpretato dallo youtuber Maurizio Merluzzo e dall’ex velino Pierpaolo Pretelli.

La serata si è conclusa con l’immancabile quiz dei cilindroni dove la rappresentante del web (una moderatrice della pagina Facebook AlphaWoman) ha sfigurato davanti alla conoscenza di Alessandro Cecchi Paone. Dunque, la puntata è stata vinta dal mondo della tv.