Alessandra Tripoli super sexy a Vieni da me pronta per lo spareggio con il suo Ettore Bassi

Doppio appuntamento questa settimana con Ballando con le stelle 2019. Lo show di Milly Carlucci andrà in onda sia venerdì sera che sabato sere per una doppia semifinale! E saranno tante le cose che dovranno succedere in queste due puntate, tra le altre, anche lo spareggio che vedrà protagonisti la coppia formata da Alessandra Tripoli ed Ettore Bassi e quella formata da Manuela Arcuri e Luca Favilla. In questi giorni, le coppie che sono al televoto da 10 giorni ormai, sono state ospiti dei programmi più visti di Rai 1. Nella puntata di Vieni da me in onda il 22 maggio 2019, Alessandra Tripoli ed Ettore Bassi sono stati protagonisti di una intervista con Caterina Balivo. Hanno parlato della loro esperienza a Ballando ma anche della vita privata, in particolare Ettore ha raccontato del suo legame con le figlie.

ALESSANDRA TRIPOLI SUPER SEXY A VIENI DA ME: ECCO LE FOTO DI OGGI

Ma il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la bellezza della rossa maestra di Ballando con le stelle 2019. Quest’anno in particolare, si è molto parlato anche sui social di Alessandra che già dalle prime puntate del programma del sabato sera di Rai 1 era “apparsa diversa dal solito”. La Tripoli infatti è diversa, è ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il naso, come ha spiegato poi a tutte le persone che la seguono sui social. Un cambiamento molto evidente al quale ormai ci siamo tutti abituati.

Ma ogni volta che Alessandra fa capolino in tv, si parla anche della sua bellezza. Oggi poi, era molto sexy con un tubino a strisce che ha riscosso grande successo, apprezzato anche da Caterina Balivo. E nonostante fossero le 15 del pomeriggio, ha mostrato anche una profonda scollatura sul seno che ha conquistato il pubblico di Rai 1! E adesso appuntamento a venerdì sera si farà sul serio con lo spareggio tra le due coppie in gara.