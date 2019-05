Luca Favilla infortunato: semifinale di Ballando con le stelle 2019 a rischio? Parla Manuela Arcuri

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 20 maggio 2019, sono state mostrare in esclusiva alcune immagini dalle sale prove di Ballando con le stelle. Protagonista del video, il maestro Luca Favilla. E’ Manuela Arcuri, ospite oggi del programma di Eleonora Daniele, a rivelare che questi per lei e per il suo maestro sono giorni difficilissimi. Luca infatti si è infortunato, non sta bene e al momento non può neppure provare. Una settimana difficilissima per l’attrice che tra l’altro, è in spareggio e dovrà affrontare la sfida con Ettore Bassi venerdì sera.

Ricordiamo che questa settimana Ballando con le stelle ci aspetta con una doppia semifinale con due puntate quindi, una in onda al venerdì e la seconda sabato sera.

LUCA FAVILLA INFORTUNATO: A RISCHIO LA SEMIFINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 2019 ?

Nel video vengono mostrate le immagini delle prove di Luca. Il maestro di Ballando con le stelle 2019, mentre era in sala con l’attrice, si è accorto di avere dei problemi con le gambe. A quanto pare non rispondono più ai comandi. Manuela Arcuri quindi spiega: “Io sono stata malissimo a vedere lui in quelle condizioni. Mi hanno detto che si tratta di un affaticamento muscolare, il dottore ha detto che ci vorrebbe almeno un mese di riposo ma è praticamente impossibile, pensate che per venerdì dobbiamo preparare sei coreografie. Non sappiamo come fare. Mi affido al pubblico, spero che con il loro affetto, visto che c’è il televoto aperto, ci possano aiutare“. Queste le parole dell’attrice molto turbata per quello che è successo al suo maestro.

Non sappiamo ancora se Luca Favilla sarà in grado di scendere in pista venerdì sera ma di certo gli facciamo il nostro grande in bocca al lupo. Manuela dal canto suo è molto preoccupata anche perchè venerdì dovrà scendere in pista contro Ettore Bassi che, per la giuria, è il miglior ballerino di questa edizione. Per lei quindi non sarà facile.