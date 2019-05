Stasera in tv 22 maggio 2019 Duisburg – Linea di sangue e Live – Non è la D’Urso

Stasera in tv 22 maggio 2019 su Rai 1 potremo seguire il film in prima tv Duisburg – Linea di Sangue con Daniele Liotti e Anna Ferzetti oppure su Canale 5 una nuova puntata con Barbara D’Urso e Live – Non è la D’Urso. Tra i programmi in tv di stasera non manca l’appuntamento con Federica Sciarelli e le storie di persone scomparse, con Chi l’ha Visto. Inoltre oggi in prima serata il film Shall We Dance, Freedom – Oltre il confine con una nuova edizione. Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni e ancora Nati stanchi e The amazing Spider-Man. DI seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv mercoledì 22 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Duisburg – Linea di sangue. In prima tv alle 21:25 il film diretto da Enzo Monteleone del 2019, con Daniele Liotti, Benjamin Sadler, Anna Ferzetti, Brenno Placido, Vincenzo Ferrera. Il film dimostra come la malavita calabrese è un problema che non riguarda solo la Calabria, purtroppo una lunga scia di sangue che ha scosso tutta l’Europa – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Shall We Dance. Alle 21:20 il film del 2004 diretto da Peter Chelsom con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Len Cariou, Richard Jenkin. Protagonista un contabile annoiato che inizia a prendere lezioni di danza con la sua bella insegante, un film pieno di emozioni – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto. Appuntamento alle 21:20 con una puntata dove la cronaca nera. On manca mai – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 22 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:40 un nuovo appuntamento con Barbara D’Urso – qui le anticipazioni con la confessione dell’agente di Pamela Prati – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Lethal Weapon. Alle 21:25 in prima tv gli episodi Un nuovo partner, L’importante è sapere, Questione di fortuna – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Freedom – Oltre il confine. Alle 21:30 la nuova edizione con Roberto Giacobbo – Consigliato sì

Su La7 c’è Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni. Alle 21:15 Enrico Mentana con un appuntamento speciale dedicate alle elezioni europee – Consigliato sì – Su Tv8 c’è The amazing Spider-Man. Alle 21:30 il film diretto da Marc Webb del 2012, con Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field – Consigliato sì – Su Nove c’è Nati stanchi. Alle 21:25 il film diretto da Dominick Tambasco del 2001, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Stefania Bonafede, Marica Coco, Luigi Maria Burruano, Gilberto Idonea – Consigliato sì