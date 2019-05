Live-Non è la d’Urso mercoledì sera formato ridotto: le dichiarazioni di Eliana Michelazzo unico tema?

Mercoledì andrà in onda una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso. E, come potrete vedere nei vari promo in onda su Canale 5 in queste ore, la puntata viene etichettata come uno “speciale”. Qual è il motivo di questa puntata speciale ? Potrebbe essere la durata. Infatti la puntata di Live in onda il 22 maggio 2019 non sarà la classica puntata del programma condotto da Barbara d’Urso. Il talk avrà una durata molto breve. Andrà in onda dalle 21,30 circa alle 23,30. Una parte del programma è stata già registrata, parliamo delle dichiarazioni di Eliana Michelazzo che da ieri sono finite su tutti i siti web e oggi su tutti i giornali. E la seconda parte ci sarà o sarà una puntata monotematica? Sempre da quello che è il promo in onda in tv questa settimana, sembrerebbe che a Live ci sarà di nuovo anche Paola Caruso ma potrebbe essere solo una immagine di quello che si è visto in passato.

LIVE NON E’ LA D’URSO PUNTATA BREVE IN ONDA MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019

La sensazione è che nelle due ore di programma, ci sarà modo di affrontare in ogni sua sfaccettatura la vicenda legata al finto matrimonio di Pamela Prati, alla non esistenza di Marco Caltagirone e a tutto il contorno. Una vicenda dai tratti oscuri che ha acceso la curiosità del pubblico tanto da portare anche Eliana Michelazzo al Grande Fratello 16. Mentre scriviamo questo pezzo, la puntata del lunedì sera del GF non è ancora andata in onda, quindi non sappiamo quello che succederà nel reality di Canale 5.

Una cosa però è certa: la puntata di Live di mercoledì avrà una durata diversa dal solito e chiuderà alle 23,30. A seguire infatti il pubblico di Canale 5 potrà seguire una puntata speciale di Matrix dedicata alla politica. Nicolo Porro intervista Silvio Berlusconi in vista delle elezioni Europee del prossimo fine settimana.