Mara Venier tornerà a Domenica IN a settembre? Le sue parole

Nell’ultima puntata di Domenica In in onda il 26 maggio 2019, Mara Venier ha avuto molto tempo per fare i suoi ringraziamenti, per festeggiare con tutte le persone che le sono state vicino in questo anno. Ma non ha detto nulla in merito al suo futuro. Non ha fatto capire se a lei piacerebbe, cosa si pensa in Rai. Ha però risposto in qualche modo a chi le ha chiesto se a settembre la rivedremo.

La conduttrice ha subito ringraziato, anche nel corso della puntata, mario Orfeo, ex direttore Rai e Angelo Teodoli direttore di Rai 1 che l’hanno voluta fortemente al timone di Domenica IN. Come saprete ormai in Rai si cambia la dirigenza ogni anno per cui anche chi arriva dopo ritrova le scelte fatte dai suoi predecessori. Nel caso di Mara, è stato sicuramente un piacere per Orfeo e Teodoli ma anche per Teresa De Santis, la nuova direttrice di rete, che ha comunque ritrovato una Domenica IN più che vincente. “Vi ringrazio perchè mi siete stati sempre vicini in qualsiasi momento e io posso dire che non vi ho dato molto disturbo” ha commentato ironica Mara Venier nei suoi saluti.

NELL’ULTIMA PUNTATA DI DOMENICA IN L’ABBRACCIO DI MARA CON LA SUA FAMIGLIA

MARA VENIER TORNA A DOMENICA IN ANCHE A SETTEMBRE? IL SUO E’ UN ARRIVEDERCI?

La Venier ha chiuso questa puntata tra lacrime e sorrisi, un po’ come è successo per tutta questa edizione. Ha voluto al suo fianco le persone a lei care e ha ringraziato ovviamente il pubblico. Dopo 4 anni ha ritrovato anche in Rai il grande affetto che aveva lasciato, ritrovando anche un’altra fetta di pubblico, quello più giovane.

E sul futuro Mara non si è sbilanciata. Ha dichiarato che si deciderà tutto nei prossimi giorni per cui a noi non resta che tenervi aggiornati con tutte le novità in arrivo da Viale Mazzini.

In Rai per il prossimo autunno potrebbero esserci delle piccole rivoluzioni. Il ritorno di Massimo Giletti ospite a Ballando con le stelle non esclude anche la possibilità di rivederlo alla domenica. E forse se non in prima serata, perchè non di nuovo in coppia con Mara per ridare al pomeriggio della rete il giusto sprint?