A Domenica IN l’abbraccio più bello di Mara Venier è per i suoi figli e Nicola: l’amore vince (FOTO)

Niente fronzoli per la puntata finale di Domenica In. Dei video che hanno ripercorso i momenti più belli di questa edizione di Mara Venier assoluta protagonista insieme agli ospiti che ha avito in studio. E poi i suoi ringraziamenti per tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco e per tutti gli amici che hanno “invaso” il suo salotto per 36 puntate. Ma soprattutto tanto amore in questo finale,tanta famiglia. Sua figlia Elisabetta che è sempre stata presente in questa edizione di Domenica IN al fianco di mamma Mara; suo figlio Paolo e ovviamente non poteva mancare Nicola Carraro, il suo grande amore. Una famiglia che ha rappresentato tanto per Mara in questa Domenica IN. La conduttrice non ha nascosto la sua preoccupazione quando Nicola era lontano, a Santo Domingo e aveva qualche problemino di salute ma allo stesso tempo ha sempre gioito per la possibilità di stare più tempo a Roma al fianco dei suoi adorati nipotini. Prima di tutto ha sempre messo la famiglia: prima dei dati di ascolto, prima delle critiche ma anche prima dei complimenti. Per lei famiglia è al primo posto.

DOMENICA IN SI CHIUDE CON UN GRANDE ABBRACCIO DI MARA VENIER E LA SUA FAMIGLIA

E oggi l’ultima puntata di Domenica IN non poteva chiudersi altrimenti. Le rose rosse date da Nicola mentre Mara si scioglieva in lacrime, Elisabetta e Paolo che l’abbracciano per consolarla. Un abbraccio che si completa con l’arrivo di Nicola, amatissimo anche dai figli di Mara. Un quadretto davvero speciale che regala lacrime e commozione anche a chi da casa ha seguito con affetto il nuovo lungo viaggio di Mara a Domenica IN.

