Mara Venier chiude in lacrime Domenica IN: si commuove, ci commuove e già ci manca

Puntata ricca di emozioni soprattutto sul finale quella di Domenica IN in onda il 26 maggio 2019. Trentasei domeniche in compagnia di Mara Venier, trentasei puntate tutti da record di ascolti. Un grande ritorno quello di Mara che ha accettato la sfida non sapendo come il pubblico avrebbe reagito. E forse all’inizio un po’ tutti abbiamo pensato che la Rai come al solito non aveva avuto il coraggio di rischiare cambiando marcia. E questa volta abbiamo sbagliato perchè il ritorno di Mara Venier a Domenica In, in questa sua edizione, ha avuto tutta un’altra marcia. Ma è stata lei stessa a darla, vuoi per quella gioia e serenità familiare ritrovata, vuoi per la modernità che gli anni a Mediaset le hanno dato svecchiandola un po’, vuoi perchè Mara è sempre Mara e anche nella puntata di chiusura di questa stagione lo ha dimostrato. Nessuna retorica ma solo grandi emozioni. E dentro tutto quello che poteva esserci c’è stato: in primis la sua famiglia, che anche oggi l’ha accompagnata per il gran finale. “E’ stata la mia Domenica IN più bella, è stata la più difficile, è stata quella più impegnativa ma ci ho messo dentro quello che sono, senza paure. Ho fatto la Domenica IN che volevo” ha detto Mara mentre si scioglieva in lacrime dopo aver ringraziato tutte le persone che hanno lavorato insieme a lei a questa Domenica IN. Sicuramente imperfetta dal punto di vista tecnico: clip che non partivano, errori in regia, foto che non comparivano. Insomma una Domenica IN da rivedere sotto questo punto di vista. Ma è stata una edizione ricca di emozioni, di bei racconti, di risate. E’ stata quella Domenica IN che ti accompagna mentre fuori piove, mentre hai la febbre alta e sei costretto a stare a casa, mentre lavori davanti alla tv ma ti puoi rilassare seguendo Mara. La Domenica IN delle mamme che si prendono cura dei loro bambini, dei papà rimasti a casa con i piccoli mentre mamma e a lavoro. E’ stata la Domenica In di chi non può sorridere ma ritrova un po’ di gioa con Zia Mara; una Domenica per i giovani e i meno giovani. La domenica dei selfie ma anche dei grandi protagonisti.

LE LACRIME DI MARA VENIER NELL’ULTIMA PUNTATA DI DOMENICA IN

Mara si commuove ma ci commuove e già ci manca. Non ci racconta quello che succederà, non ci dice quello che accadrà l’anno prossimo ma la nostra speranza è quella di rivederla. Magari con una Domenica IN rivista e sistemata nelle tante imperfezioni che l’hanno resa quest’anno non impeccabile.

E siamo noi Mara a dire grazia te per quello che ci hai regalato in questa stagione televisiva. Grazie per quella domenica che aspettavamo, la domenica che ci meritiamo, come ha ricordato Cristel Carrisi!