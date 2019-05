Ascolti tv 27 maggio 2019: il Grande Fratello 16 batte Porta a Porta con la politica in tv?

Missione non troppo impossibile quella del Grande Fratello 16 che, giunto alla ottava puntata potrebbe persino ambire a vincere la prima serata . Come mai? Il motivo è semplice: su Rai 1 il 27 maggio 2019 si parlava di politica. Ed è per questo che i dati auditel relativi alla serata del 276 maggio 2019 potrebbero rivelarci una novità clamorosa: quella della vittoria del Gf 16 di Barbara d’Urso. Questo lunedì non c’è Montalbano, non c’è un osso duro da battere e il miracolo, potrebbe davvero succedere. E sarebbe davvero un miracolo visto che lo spettacolo andato in onda ieri sera al Grande Fratello lascia tutti senza parole; in particolare il siparietto di dubbio gusto, criticato in primis da chi fa parte del carrozzone, vedi Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Quasi un’ora mezza di programma dedicato a Francesca de Andrè e al tradimento del suo fidanzato al quale non solo non crede nessuno ( non a Giorgio ma a tutta la vicenda) ma che regala spaccati di televisione imbarazzanti. E poco importa se Francesca vedendo il fidanzato arrivare in casa gli dice “si vede che ti sei fatto, sei strafatto”. Poi quella che porta la droga in prima serata è sempre e solo Alessia Marcuzzi, colei che non sa gestire le situazioni. Gli altri invece lo fanno benissimo. E si perchè gli altri non hanno bisogno di fare ascolti su questa imbarazzante scenetta. Ce lo ricorda la stessa d’Urso infervorata mentre si toglie il cappotto e sgrida il simpatico Giorgiono. Ah ma vi avevamo detto che il fidanzato di Francesca de Andrè aveva fatto il provino per entrare nel reality in questa edizione? Ha davvero convinto tutti visto lo spazio che li è stato dato…Pronti per vederlo anche l’anno prossimo?

Quella vista ieri del Grande Fratello 16 è stata una delle peggiori puntate di sempre. E se nella passata edizione i bulli sono stati puniti, se i toni si sono fatti seri in diverse occasioni, in questa invece si fa finta di nulla. Tutto a tarallucci e vino, anche la messa in onda di una discussione tra due fidanzati con modi e toni violenti. In un’era in cui non succede mai nulla di violento tra uomini e donne, in famiglia, tutto quello che abbiamo visto è davvero edificante.

ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2019: I DATI AUDITEL DELL’OTTAVA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO 16

Ecco i dati:

l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share

ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2019: I DATI AUDITEL DI PORTA A PORTA CON LA POLITICA SU RAI 1

Ecco i dati:

Speciale Porta a Porta Elezioni Europee – Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share