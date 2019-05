Uomini e Donne anticipazioni oggi la scelta di Angela Nasti: Alessio e Luca?

Tutto pronto per la puntata dedicata alla scelta in diretta di Angela Nasti. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 29 maggio 2019 Angela farà la sua scelta. Sono più di 10 anni che le scelte vengono registrate e mandate poi in onda ma oggi si cambia. Le scelte saranno trasmesse in diretta per la gioia del pubblico che quindi non avrà nessun genere di anticipazioni. Si parte quindi con la puntata in onda oggi e la scelta di Angela Nasti.

Il percorso della giovanissima tronista è stato sicuramente molto travagliato ma sin da subito la sua attenzione si è concentrata su Luca Daffrè, che tra l’altro è stato chiamato proprio da lei, e su Alessio Campoli. I due ragazzi sono molto diversi tra di loro e anche per questo motivo, decifrare le ultime mosse della Nasti non è semplice. Ormai però manca pochissimo: tra poche ore conosceremo il nome del ragazzo che Angela vuole al suo fianco…

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI 29 MAGGIO, LA SCELTA DI ANGELA SARA’ ALESSIO?

Fino a qualche settimana fa non avremmo puntato neppure un euro su Alessio e non perchè sia una cattivo o un brutto ragazzo, anzi. E’, a nostro modesto avviso, uno dei ragazzi più carini visti nel programma, sia dentro che fuori. Alessio è un ragazzo che ha lavorato, che ha una sua maturità, che sa come si tratta una donna, anche una ragazzina viziata e con la puzza sotto al naso come Angela. E precisiamo anche che la tronista non è una cattiva ragazza, ci mancherebbe, è semplicemente nata in una famiglia che le ha dato tutto, sia materialmente che affettivamente. Non è un caso che la sorella di Angela, Chiara, abbia lasciato l’Isola dei famosi dopo neppure una settimana tanto era la mancanza che sentiva della sua famiglia.

E potrebbe essere proprio questo suo sentimento di amore verso la famiglia a unirla di più ad Alessio, un ragazzo che ha lottato per lei dandole anche quelle risposte che lei non ha amato. Si è aperto, ha mostrato ogni suo lato dolce e le ha fatto capire che con lui la vita sarebbe quella concreta di due ragazzi che si amano si, ma che devono anche fare i conti con le difficoltà dei “veri” lavori. Quelli che non ti permettono di viaggiare in giro per il mondo, quelli che ti fanno tornare a casa sporco e puzzolente la sera.

Dicevamo che fino a qualche settimana fa mai avremmo visto Angela e Alessio insieme. Invece nell’ultimo periodo la tronista si è molto avvicinata ad Alessio e non siamo pronti a scartare proprio la possibilità che alla fine sia lui la sua scelta. E’ difficile si, ma non impossibile.

Cosa dirà Alessio ad Angela se fosse lui la sua scelta? Potrebbe dirle di no, avrebbe mille motivi per farlo. Ma ci sembra che ci siano alla base dei sentimenti in questa storia, per cui confidiamo in un si.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI 29 MAGGIO 2019, LA SCELTA DI ANGELA SARA’ LUCA ?

Per i sondaggi dell’ultima ora non ci sono dubbi: Angela ha sempre pensato di scegliere Luca e lo farà. Eppure noi il beneficio del dubbio alla tronista che la scorsa settimana ha ammesso di essere in seria difficoltà avendo di fronte due persone che le piacciono molto, lo vogliamo dare. Poi è chiaro che Luca le sia sempre piaciuto. Lo ha scelto ancora prima di arrivare a fare la scelta visto che ha chiesto lei alla redazione di averlo tra i suoi corteggiatori. Non diciamo nulla di particolarmente originale se commentiamo questa coppia dicendo che è perfetta per Instagram, per il famoso business, e per tutto quello che può succedere dopo Uomini e Donne. Il vero problema di Luca e Angela è che entrambi si sentono la prima donna della coppia. Avete presente quando lui decise di non tornare e li scrisse la lettera che il corteggiatore avrebbe dovuto leggere a Roma? Lui non scese in treno, lei non fece nessuna mossa. Nella vita reale come si concilia tutto questo? Certo sono giovanissimi, possono litigare, sbagliare, fare pace. E’ chiaro…Ma sono davvero la combinazione perfetta che tutti credono?

Cosa dirà Luca ad Angela se fosse lui la scelta? Anche Luca avrebbe diversi motivi per dire di no ma visto che è rimasto in gioco fino alla fine, anche in questo caso pensiamo che debba rispondere con un si alla sua Angela.