Buon compleanno Pippo Baudo, la festa è su Rai 1: ecco chi ci sarà

Questo venerdì 7 giugno 2019 Pippo Baudo festeggerà il suo compleanno. L’amatissimo conduttore spegnerà ottantatré candeline e lo farà anche in prima serata in televisione con un vero e proprio show-evento. Rai 1 ha infatti deciso di dedicare una serata speciale a Pippo Baudo che, in realtà, festeggerà non solo il suo compleanno ma anche i sessant’anni di carriera. “Buon compleanno… Pippo” questo il titolo scelto per festeggiare Baudo dai Rai 1, andrà in onda proprio venerdì 7 giugno a partire dalle ore 20.30. Sarà una serata molto emozionante, una vera festa, in cui si ricorderanno dei momenti importanti e delle tappe fondamentali della carriera televisiva di Pippo Baudo. Vediamo le ultime news sul programma evento e gli ospiti della serata.

“Buon compleanno… Pippo”, una serata speciale per Baudo su Rai 1: gli ospiti più attesi

E come accade in tutte le feste, anche in quella organizzata per Pippo Baudo, ci saranno degli ospiti.

Degli ospiti molto speciali nonché amici del noto conduttore tv. Chi animerà la festa a “Buon compleanno… Pippo”? Sicuramente non mancherà il cantante Al bano, grande amico di Baudo, Lorella Cuccarini che diede il via alla sua carriera proprio grazie al conduttore, Giancarlo Magalli collega di Pippo con cui presentò anche il programma “Papaveri e papere”, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. E ancora grande spazio agli ospiti musicali della serata: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, Giorgia e, in collegamento, Eros Ramazzotti. Attesissimo anche Fiorello.

Pippo Baudo: i grandi assenti ai festeggiamenti su Rai 1

Pippo Baudo, non solo è un amatissimo conduttore tv, ma è anche un grande scopritore di talenti. Tra le tante scoperte di Baudo ci sono: Beppe Grillo, Heather Parisi, Massimo Troisi e Anna Marchesini. Tutti grandi talenti scoperti da Pippo Baudo che però saranno assenti alla serata organizzata dalla Rai per festeggiare il conduttore. Riguardo all’assenza di Beppe Grillo, Baudo ha affermato: “Ora è troppo impegnato in politica. Ci sentiamo qualche volta. Per me rimane il vecchio Beppe, un amico, un grande comico”.

E voi seguirete “Buon compleanno… Pippo”? L’appuntamento è per venerdì 7 giugno a partire dalle ore 20.30 su Rai 1, con Pippo Baudo e tutti i suoi amici e ospiti speciali.