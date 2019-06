A Live Eliana Michelazzo si sente male dopo aver incontrato il suo “Simone Coppi”: le parole del modello svizzero

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri, 12 giugno 2019, ampio spazio a Pratiful. E ovviamente legata a tutta la vicenda che ha visto protagonista Pamela Prati c’è anche quella legata a Eliana Michelazzo, la ragazza ex agente della show girl, che dice di aver creduto di esser stata sposata per 10 anni con Simone Coppi, un uomo che non esiste. Il volto di Simone è infatti quello di un modello svizzero che già la scorsa settimana è stato ospite del programma di Canale 5. Ieri però la Michelazzo ha potuto incontrarlo e per lei, a giudicare da quello che si è visto in diretta, non è stato semplice visto che si è sentita molto male dopo il faccia a faccia con il giovane.

Stephan Weiler ha raccontato, in diverse interviste fatte per i media svizzeri, di aver agito legalmente contro la donna e non è stato felice di incontrare colei che per 10 anni ha raccontato di essere fidanzata con lui.

Eliana ha provato a scusarsi con queste parole:

Scusa se ho messo le tue foto ma ho creduto realmente… Oddio, mi sento male… Mi era stato detto che eri in stato di protezione e che non potevi vedermi… Ti ho amato follemente, mi scrivevi tante cose belle, ho fatto anche sesso virtuale con te, ci sono video e foto… Mi vergogno. E’ difficile spiegarti tutto, ho creduto veramente che tu esistessi. Non so cosa pensi…

Il modello ha detto di non riuscire a credere che lei per 10 anni non si sia resa conto di nulla. Ha parlato di una storia molto brutta nella quale è stato coinvolto suo malgrado.

Malattia mentale… Io ho creduto realmente in questo amore fino in fondo. Ho anche un tatuaggio e un tatuaggio è per sempre…

Che alcune delle persone coinvolte in questa storia abbiano dei seri problemi mentali è cosa ovvia, ma a quanto pare il modello non sembra essere intenzionato a lasciarsi impietosire dalla Michelazzo.

Eliana, dopo l’incontro con il modello è scoppiata a piangere, singhiozzando, dicendo di vergognarsi per tutto quello che sta succedendo. Non è rientrata in studio e ha chiesto di non essere ripresa dalle telecamere.