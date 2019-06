Beppe Convertini in lacrime a Storie Italiane pronto per La vita in diretta Estate

Ultima puntata di Storie Italiane in onda oggi 14 giugno 2019. Nel salotto di Eleonora Daniele c’è stato spazio per Beppe Convertini, attore e nuovo conduttore de La vita in diretta estate. Lo vedremo al timone del programma di Rai 1 a partire proprio da lunedì pomeriggio ma oggi, è stato accolto nello studio di Eleonora Daniele, dove tra l’altro è di casa, per parlare anche della sua vita privata, oltre che della sua carriera. Beppe, non ha quindi potuto trattenere le lacrime nel vedere alcuni filmati che riguardano la sua famiglia e si è molto commosso.

BEPPE CONVERTINI A STORIE ITALIANE: LE LACRIME DEL CONDUTTORE DE LA VITA IN DIRETTA ESTATE

Come sempre accade per tutti gli ospiti che arrivano nel salotto di Storie Italiane, anche per Benne Convertini è stato creato un filmato con alcune delle immagini più significative della sua vita privata. E l’attore, vedendo i volti delle persone a lui care scorrere sullo schermo, non ha potuto trattenere le lacrime.

“Meraviglioso è una canzone che è un inno alla vita, è importante nella sua vita, e in queste immagini rivedo tutte le persone che amo, la vita vera, quelli che mi sono stati accanto ogni giorno della mia vita” ha commentato l’attore con gli occhi lucidi.

Un pensiero speciale va ai suoi genitori:

“Mia madre è stata una donna straordinaria. Mi ha fatto da padre e da madre, lei è la mia vita, è riuscita ad essere da donna e da mamma, una persona attenta, che ha voluto sempre il bene dei suoi figli facendo si che le loro scelte fossero solo loro. Io la amo profondamente, non avrei potuto desiderare una madre migliore. Non speravo di averla fino a questa età. Papà ha subito come tanti questo male che l’ha portato via. Mio padre era un omone, mamma l’ha curato 24 ore al giorno e proprio guardando chi si prendeva cura di lui mi sono dedicato al prossimo“.

Con il suo nuovo impegno al timone de La vita in diretta estate, Beppe Convertini spera di rendere fiero suo padre e spera di fare bene quello per cui ha studiato.

Anche noi gli facciamo un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza nel programma di Rai 1.