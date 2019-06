Lei non è tua figlia la trama del film stasera su Rai 2

Che cosa vedere in questa giornata pazza d’estate? Al Nord tutti in casa per il maltempo mentre al sud imperversa il caldo. Siete rimasti a casa senza uscire ? Se cercate un film che vi tenga incollati alla tv, nello stile Nel segno del giallo, allora potrete sintonizzarvi su Rai 2. Il 22 giugno 2019 la seconda rete Rai regala una prima visione. In onda oggi Lei non è tua figlia un film thriller all’insegna delle donne protagoniste.

Non ci resta che scoprire qualche dettaglio in più sulla trama del film Lei non è tua figlia in onda oggi 22 giugno 2019 su Rai 2. Ecco per voi le ultime news.

LEI NON E’ TUA FIGLIA: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA OGGI 22 GIUGNO 2019 SU RAI 2

Stacey Wilkins è una delle protagoniste del film Lei non è tua figlia in onda Detective specializzata in ritrovamento di minorenni scomparsi, comunque di crimini legati all’età adolescenziale, è anche madre e moglie dolce e responsabile. Probabilmente però non avrebbe mai pensato di essere lei la protagonista di una delle storie sulle quali indaga in prima persona. Infatti, quando meno se lo aspetta, la sua vita cambia improvvisamente e non per sua scelta. Un giorno qualunque infatti, sua figlia viene rapita…. Stacey Wilkins viene tagliata immediatamente fuori dal caso per evitare conflitti di interessi, ma la detective, esperta proprio in quella fascia di crimini, non accetta di stare inerme in attesa e, segretamente dai suoi superiori, inizia l’indagine personale con l’unico, immenso scopo di ritrovare sua figlia, e forse anche un po’ se stessa. La donna non accetta di non sapere nulla di quello che sta accadendo e continua le indagini per testa sua. Pensa che in questo modo non metterà in pericolo sua figlia e pensa che solo occupandosene in prima persona, troverà il criminale che ha preso sua figlia. Ma ce la farà? A quanto pare la vita della sua piccola è nelle sue mani.

Scopriamo invece qualche curiosità sul cast del film Lei non è tua figlia.

Andrea Roth (Highwaymen – I banditi della strada, Rogue – Il solitario, L’isola della paura, Dark Places – Nei luoghi oscuri, Rescue Me, Blue Bloods, Ringer, Rogue – La serie) interpreta Stacey Wilkins, Rachel Hayward è invece Martha Dixel ed è Sarah Dugdale a interpretare Sarah Wilkins.

Steve Bacic (Arrow) invece presta il suo volto a Jack Tripping ed è Keith MacKechnie ad avere il ruolo del detective Garcia.

Il gran finale ci aspetta stasera su Rai 2. Vi ricordiamo che il film Lei non è tua figlia andrà in onda a partire dalle 21,20 di oggi.