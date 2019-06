Stasera in tv 25 giugno 2019 The Resident e Rosy Abate – La Serie

Stasera in tv 25 giugno 2019 su Rai 1 va in onda The Resident in prima tv con tre episodi, Canale 5 invece propone Rosy Abate – La Serie ma in replica mentre Bianca Berlinguer in prima serata conduce l’ultima puntata di #cartabianca. Tra i programmi tv in onda stasera anche Speciale l’aria che tira, il film Infelici e Contenti, La vacanza perfetta con Francesco Facchinetti e Freedom – Oltre il confine. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 25 giugno 2019. Su Rai 1 c’è The Resident. Alle 21:25 in prima tv gli episodi Primo giorno, Indipendence day, Compagni d’armi – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Woodstock, Rita racconta. Alle 21:20 un appuntamento speciale con Rita Pavone che con Rai 2 celebra i 50 anni dal concerto di Woodstock, la storica tre giorni di cui verranno proposte le immagini più emozionanti. Non mancheranno gli ospiti – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 l’ultima puntata del programma condotto da Bianca Berlinguer tra cronaca, attualità, politica e spettacolo – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV IN ONDA STASERA MARTEDI’ 25 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – La Serie. Alle 21:30 la fiction in replica diretta da Beniamino Catena, Leonardo D’Agostini del 2016, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Transformers – La vendetta del caduto. Alle 21:20 il film del 2009 con Megan Fox, Shia Labeouf, Josh Duhamel, Matthew Marsden – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Freedom – Oltre il confine. Alle 21:30 una nuova puntata con Roberto Giacobbo, dal museo de Il Cairo alla Massoneria – Consigliato sì

Su La7 c’è Speciale l’aria che tira. Alle 21:15 l’ultima puntata con Myrta Merlino – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Infelici e Contenti. Alle 21:30 il film del 1992 diretto da Neri parenti con renato Pozzetto ed Ezio Greggio – Consigliato sì – Su Nove c’è La vacanza perfetta. Alle 21:25 Francesco Facchinetti aiuta a scegliere la vacanza giusta tra proprietari di location e coppie di vacanzieri – Consigliato sì