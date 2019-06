La vendetta della sposa film stasera in tv: la trama per il ciclo Nel segno del giallo

Il venerdì sera di Rai 2 si tinge di giallo. Che cosa andrà in onda questa sera su Rai 2? Per chi ama il genere il 28 giugno 2019 doppio appuntamento con il ciclo Nel segno del giallo. Vedremo prima il film La vendetta della sposa, in prima visione e a seguire per una seconda serata che si tinge di nero e giallo, anche Lei è la mia ossessione che però è già andato in onda.

Ma torniamo al film La vendetta della sposa, qual è la trama? Qual è la storia che si svilupperà nel corso del film in prima visione questa sera su Rai 2? Lo scopriamo con le ultime news, eccole per voi.

FILM STASERA IN TV, SU RAI 2 ARRIVA LA VENDETTA DELLA SPOSA: ECCO LA TRAMA

Il film diretto da Robert Malenfant con Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot ci aspetta questa sera alle 21,20 circa su Rai 2.

Poco prima delle nozze una donna, Lon, viene lasciata dal suo fidanzato, Jan, per via del suo comportamento possessivo. Nessuna donna vorrebbe essere lasciata all’altare e visto che Lon, ha anche qualche problemino, immaginerete che tutto questo ha cambiato per sempre la sua vita…E sta per cambiare anche quella di altre persone…

Un anno dopo Jan decide di sposarsi con un’altra ragazza, Maya, ma a cercare di impedire la loro unione interviene Lon, che in un primo momento perseguita la nuova fidanzata, apparendole all’improvviso vestita da sposa e brandendo un coltello.La tenacia di Maya, però, la costringe a passare a metodi sempre più violenti. Maya a quel punto si rivolge alla polizia, la quale non trovando riscontri alle accuse che la ragazza muove contro Lon, inizia a pensare che lei si sia immaginata tutto e che abbia dei problemi mentali. Un subdolo gioco quello che Lon sta portando avanti. Ma che cosa succederà e quale sarò il finale del film in onda oggi su Rai 2?

Non vi riveliamo il finale. La vendetta della sposa ci aspetta stasera in prime time su Rai 2. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda il film, sempre per il ciclo Nel segno del giallo, Lei è la mia ossessione di Damian Romay con Louise Lombard e Alex Esola.