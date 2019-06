Stasera in tv 29 giugno 2019 Techetechetè Musica e Poesia e Ciao Darwin 7

Stasera in tv sabato 29 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Techetechetè ricordando Domenico Modugno, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè per arrivare poi ai cantautori di oggi. Canale 5 invece propone Ciao Darwin 7 – La Resurrezione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i programmi in tv di stasera anche Lei è la mia ossessione, Ogni cosa è illuminata, Una vita, Asterix alle Olimpiadi e ancora in prima serata Little Murders, Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine e Radio Italia Live – Il Concerto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 29 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Techetechetè Superstar – Musica e Poesia – I Cantautori. In prima serata dalle 20:35 dagli amati cantautori che continuano a vivere con le loro poesie e canzoni a giorni nostri: Claudio Lolli e Piero Ciampi, Gaber e Jannacci, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Gino Paoli e per la terza generazione Samuele Bersani, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri ma anche tanti altri – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Lei è la mia ossessione. Alle 21:05 il film che vede protagonista una insegnante trascurata dal marito per il lavora ma che a scuola viene presa di mira da un professore e un suo studente – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Ogni cosa è illuminata. Alle 21:25 Camila Raznovich con un nuovo appuntamento tra ospiti e filmati, accanto a lei Lella Costa – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA SABATO 29 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7. Alle 21:25 stasera in tv un’altra replica con Paolo Bonolis e Lica Laurenti alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Asterix alle Olimpiadi. Alle 21:20 il film con C. Cornillac e G. Depardieu, pronti a vincere le Olimpiadi per il giovane Alafolix – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:25 due puntate della soap spagnola – Consigliato sì

Su La7 c’è Litlte Murders mentre Tv8 propone ancora Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine e Su Nove potremo invece seguire il Concerto Radio Italia Live.