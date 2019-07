Dopo il flop delle coppie di Uomini e Donne in tv un confronto tra gli ex ?

Sempre che si possano definire ex…Questa calda estate sta regalando grandi soddisfazioni alle male lingue che non credono agli amori nati a Uomini e Donne. Se da un lato c’è chi si ama alla follia, vedi Andrea Zelletta e Natalia Paragoni o per tornare un po’ più indietro Lorenzo Riccardi e la sua dolce Claudia, dall’altro ci sono delle coppie che hanno fatto veramente flop. E come dicevamo in precedenza, non ce la sentiamo neppure di parlare di ex fidanzati. Infatti Giulia e Manuel si saranno visti e frequentati quanto, 5 o 6 volte? Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati dopo neppure due settimane dalla fine del programma. Avranno mangiato almeno una pizza insieme? Insomma queste coppie si sono dimostrate un vero e proprio flop…E il pubblico vuole però sapere che cosa è successo, se la loro è stata una scelta di circostanza, se c’è qualcosa che non sappiamo. Insomma gli inciuci del caso. E purtroppo però il palinsesto estivo non consente un vero e proprio confronto tra le coppie non più coppie ma i telespettatori di Uomini e Donne chiedono alla Mennoia di fare qualcosa, vogliono quel sano trash che solo il programma di Canale 5 sa regalare…Ci sarà o non ci sarà questo confronto tra le coppie? Maria non se lo potrebbe mai perdere e visto che la De Filippi si gode qualche giorno di meritato relax, per il confronto dovremo attendere, almeno la fine di agosto con le registrazioni.

A UOMINI E DONNE DOPO IL FLOP DI ALCUNE COPPIE SCOPPIATE, CI SARA’ UN CONFRONTO?

Vediamo quindi quelle che sono le ultime news dal mondo di Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia quindi, chiamata in causa proprio dai telespettatori di Uomini e Donne, si sbilancia in merito a quello che potrebbe succedere a settembre. Lei al momento non può dire nulla sulla fine di questi “amori” anche perchè probabilmente, visti i suoi impegni in quel di Temptation Island, non ha poi così tanto tempo dedicare a delle coppie non coppie. In ogni caso la Mennoia annuncia che a settembre ci sarà un vero e proprio confronto, sempre che loro lo vogliano, tra Giulia e Manuel e tra Angela e Alessio.

Se nel caso di Alessio e Angela le cose sono finite ancora prima di nascere, per cui tra i due non sono volati stracci sui social, con Giulia e Manuel le cose sono diverse. Il Galiano infatti è stato accusato di aver tradito Giulia a Ibiza anche se ha negato di averlo fatto. La Cavaglià ha parlato di una persona completamente diversa da quella che lei aveva scelto..E sui social non sono mancate le accuse reciproche. Per cui si possiamo aspettare davvero di tutto.