Giulia e Manuel è finita dopo il tradimento? Le parole della Cavaglià

Abbiamo parlato a lungo del presunto tradimento di Manuel Galiano. Giulia Cavaglià è stata davvero tradita? Sono passate davvero poche settimane dalle scelta a Uomini e Donne e sembra proprio che tra di loro sia finita. Il gossip sul presunto tradimento ha fatto il giro del web collezionando anche un paio di indizi. Ma che cosa è successo davvero? Giulia Cavaglià ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla questione e di dare, una volta per tutte, una risposta ai fan della coppia nata grazie al programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Manuel ha tradito Giulia? Finalmente parla la Cavaglià

“È un po’ di giorni che sono in modalità offline, vi chiedo un po’ di comprensione, a me dà un po’ fastidio questa fuga di informazioni che spesso e volentieri non riguardano la verità. Ci sono cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò. Ci tenevo a dirvi che se non risponderò alle vostre domande non è per cattiveria, ma perché è un momento un po’ così e non mi va” ha così affermato Giulia Cavaglià sui social network cercando di spiegare anche la sua assenza ai fan e le risposte che tutti vogliono sul presunto tradimento di Manuel Galiano.

Giulia Cavaglià in cerca di risposte dopo il gossip sul presunto tradimento di Manuel ma afferma: “Sto bene”

“Vi chiedo scusa se non vi rendo partecipi, ma una certe cose deve un attimo somatizzarle, poi facendo chiarezza avrò più risposte anche io“ continua poi Giulia Cavaglià. “In generale mi state chiedendo in tanti come sto. Sto bene, perché ho sempre una visione della vita positiva, però sono un po’ così. In ogni caso ricordiamoci che io non mi strappo mai i capelli per nessuno nella vita, figuriamoci per un uomo“ ha voluto mettere in chiaro la protagonista di Uomini e Donne.

E dunque cosa dobbiamo aspettarci? Le parole di Giulia Cavaglià vogliono confermare il tradimento di Manuel Galiano? Così pensano molti fan eppure, forse, sarà il caso di aspettare ancora un po’ per capire cosa è veramente successo. Voi cosa ne pensate?