Uomini e Donne, Manuel ha tradito Giulia Cavaglià? La verità

Manuel Galiano ha davvero tradito Giulia Cavaglià? A lanciare questa ipotesi è stata la nota influencer Deianira Marzano. In realtà, si parlava di crisi già da un po’. Lui in vacanza a Ibiza con gli amici e lei con le sue di amiche. I due protagonisti di Uomini e Donne da separati hanno fatto parlare molto. Eppure è stato lo stesso Manuel a chiarire che tra lui e Giulia fila tutto liscio, almeno fino a qualche giorno fa. Ma vediamo che cosa ha affermato Deianira Marzano.

Deianira Marzano lancia lo scoop: Manuel ha tradito Giulia? Ecco cosa ha detto l’influencer

Cosa ha portato Deianira Marzano a parlare di tradimento?

“Da stamani che ricevo delle segnalazioni su questa storia di un amico di Manuel Galiano. Molti miei follower dicono che si vede da dietro l’ex corteggiatore che si sta baciando con una ragazza. Devo dire al verità? Anche a me sembra proprio lui la sagoma” ha così affermato Deianira Marzano. “Voi siete seguito proprio grazie a tutta quella gente che si viene a vedere quelle cavolate che poi postate. Quindi non è che siete ai livelli che non dovete dare spiegazioni” ha continuato l’influencer riferendosi proprio a Manuel. “Se uno vede delle cose strane, visto che voi ci guadagnate i soldini con le persone che vi guardano le cose, ci sta anche che voi diate una spiegazione o smentiate la cosa. Ci sta che uno smentisca. Ma forse non smentisci perché è vero?“ ha poi concluso Deianira causando tantissime domande tra i fan di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià.

Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià? Dopo le parole di Deianira arrivano nuovi indizi

I dubbi crescono e intanto arrivano anche degli indizi che fanno pensare ulteriormente i fan della coppia nata a Uomini e Donne. Partiamo dal fatto che, dopo le parole di Deianira Marzano, un ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi sarebbe intervenuto sulla vicenda confermando il tradimento e affermando che Manuel avrebbe passato la serata con una ragazza di nome Erika. A questo punto è intervenuto il diretto interessato Manuel Galiano. In una storia su Instagram, Manuel ha smentito i rumors ma poco dopo ha cancellato la ig stories. Come mai? Bella domanda. Un ulteriore indizio arriva però anche da Giulia Cavaglià. Il suo profilo Instagram è stato invaso dai commenti dei suoi sostenitori che si dimostrano vicini a Giulia per il presunto tradimento. La reazione della Cavaglià sembrerebbe confermare lo scoop di Deianira Marzano. Giulia ha infatti risposto ai commenti di dispiacere e affetto dei suoi followers con dei cuori.