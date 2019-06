Uomini e Donne e poi… Qual è la situazione delle coppie nate in questa edizione?

L’ultima edizione di Uomini e Donne è finita da qualche settimana e ci ha regalato davvero tante emozioni. Il programma di Maria De Filippi è in pausa per l’estate ma qual è la situazione delle coppie del trono classico che sono nate quest’anno? Partiamo subito con Andrea e Natalia. Dopo la scelta, i due sembrano più innamorati che mai tanto da essere arrivati a fare un gesto d’amore in comune che durerà per sempre. Si tratta di un tatuaggio dietro alla schiena. Una corona da re per Andrea e una da regina per Natalia.

Uomini e Donne ultime, tra Angela Nasti e Alessio Campoli finisce subito: i motivi della fine della conoscenza

Abbiamo poi a lungo parlato di Angela Nasti e Alessio Campoli. Dopo qualche giorno dalla scelta a Uomini e Donne, Angela e Alessio hanno messo un punto alla loro conoscenza. Angela Nasti è stata anche piuttosto criticata sui social tanto da perdere moltissimi followers su Instagram. Alessio ha rivelato poi che le cose non stavano andando come lui aveva sperato nonostante i suoi sentimenti stavano diventando molto forti. La Nasti stava vivendo un momento complicato e non solo con Campoli, ha affermato lui. Una coppia che è durata davvero molto poco, quindi, quella formata da Angela Nasti e Alessio Campoli.

Uomini e Donne news: come va tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano? Si parla già di crisi ma…

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono altri due protagonisti di Uomini e Donne ma anche per loro le cose non sembrano andare benissimo. Il web parla già di crisi. Manuel sarebbe volato a Ibiza per una vacanza con degli amici lasciando Giulia a casa. Sui social, i fan della coppia, si sono fatti sentire subito e Galiano ha risposto ai dubbi affermando che tra lui e la Cavaglià non c’è alcuna crisi. Anche Giulia, dal canto suo, sta passando del tempo con le sue amiche e, a vacanze terminate, i due torneranno di nuovo insieme.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sempre più uniti

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne non si sono più lasciati. I due sembrano sempre più innamorati e Irene avrebbe anche affermato che Luigi sarebbe pronto a diventare padre. La Capuano ha visto Mastroianni alle prese con i nipotini e lo ha promosso a pieni voti. Luigi e Irene potrebbero diventare presto genitori? Presto per dirlo ma sicuramente sono una coppia solidissima.

Uomini e Donne, Ivan Gonzales e Sonia: separati ma innamorati

Altra coppia è quella formata da Ivan Gonzales e Sonia. Nell’ultimo periodo i due sono divisi ma sicuramente non per una crisi. Mentre Sonia è in Sardegna, Ivan è in Spagna ma solo per lavoro. “Con Ivan tutto bene io sono rientrata oggi in Sardegna, lui in Spagna che lavora. Con Ivan non facciamo progetti anche perché lui è super impegnato, viviamo un po’ alla giornata“ ha infatti rivelato lei su Instagram.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, vacanza insieme: tutto bene dopo Uomini e Donne

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Tra loro tutto fila liscio. Ultimamente hanno anche deliziato i fan mostrando degli scatti social mentre sono in vacanza a Napoli con degli amici confermando la loro salda relazione.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: ecco la situazione della coppia più discussa di Uomini e Donne

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati una delle coppie più discusse e criticate all’interno del programma di Maria De Filippi. Dopo i tira e molla, Teresa e Andrea sembrano però più uniti che mai contro tutte le previsioni dei fan di Uomini e Donne. Negli scorsi giorni, Dal Corso ha anche difeso la sua fidanzata sui social dopo che aveva ricevuto alcune critiche. Altro gesto che dimostra l’amore che c’è tra i due.

Uomini e Donne ultime, Mara vuole tornare in televisione dopo aver lasciato il trono

Mara Fasone lasciò Uomini e Donne abbandonando il suo trono e mettendo un punto alla sua esperienza nella trasmissione. La Fasone però sarebbe intenzionata a ritornare nel mondo televisivo e vorrebbe farlo con un reality show. Vedremo Mara nel cast delle prossime edizioni del Grande Fratello Vip o de L’Isola dei Famosi? Staremo sicuramente a vedere.

Questa è la situazione attuale delle coppie nate all’interno del programma di Maria De Filippi. Cosa ne pensate voi?