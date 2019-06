Angela Nasti e Alessio Campoli rivelano i motivi della separazione: tutta la verità sulla rottura

Ultime news dal mondo di Uomini e Donne! La storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli, come tutti sappiamo, è durata davvero pochi giorni. Dopo la scelta della tronista a Uomini e Donne, infatti, i due si sono lasciati lasciando i fan della trasmissione di Maria De Filippi a bocca aperta. Ma quali sono i motivi reali che hanno spinto la Nasti e Alessio a lasciarsi poco dopo la scelta? L’influencer Deianira Marzano aveva sollevato l’ipotesi che Angela potesse essere ancora legata al suo ex fidanzato ma adesso la verità proviene proprio da uno dei diretti interessati. Vediamo cosa è stato affermato.

Uomini e Donne news, la verità su Angela Nasti e Alessio: le parole di Campoli

“Da parte mia c’erano i presupposti per proseguire questa conoscenza con Angela, ma quando ho capito che le cose non stavano andando come avevo sperato e immaginato dentro la mia testa, sono stato il primo a ritenere che fosse giusto chiudere il nostro rapporto“ ha dichiarato Alessio per Uomini e Donne Magazine. “Stavo iniziando a provare dei sentimenti forti, ma non si trattava ancora di amore e non avrei mai potuto accettare di andare avanti senza un grande trasporto da entrambe le parti. È chiaro che resta il dispiacere: in questi giorni le persone che mi vogliono bene non mi hanno trovato con lo stesso sorriso di sempre” afferma ancora l’ex corteggiatore della Nasti. Quando poi la tronista è partita per Napoli qualcosa è cambiato. Angela avrebbe detto a Campoli che lui non era più la stessa persona e che non riusciva a immaginarlo nella sua vita.

Alessio Campoli parla della fine della storia con Angela Nasti: “Sento di avere la coscienza pulita”

Alessio ha cercato per primo un confronto con Angela. “Le ho detto che le cose così non avevano senso di continuare, e lei, dal canto suo, ha risposto di aver riflettuto sulla situazione e di star vivendo un momento difficile, non solo con me“ afferma Campoli. “Io avrei voluto cercare un punto di incontro, ma ho visto una persona che si faceva andare bene le mie conclusioni. Andare avanti sarebbe stato solo peggio” ha continuato l’ex corteggiatore. Alessio ammetto comunque che era nato del sentimento: “Qualcosa si stava smuovendo nello stomaco, ma è andato diminuendo. Mancavano tante piccole cose. Mi aspettavo tutt’altro da questa situazione: ero pronto a darle tutto pur non avendo niente da offrirle”.

Alessio è ancora dispiaciuto ma afferma di avere la coscienza pulita. E voi cosa ne pensate sulla fine della storia tra Campoli e Angela Nasti poco dopo la scelta a Uomini e Donne?