Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati per colpa dell’ex di lei?

Sono passati davvero pochi giorni dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne. Come tutti sappiamo, la scelta di Angela è stata Alessio Campoli ma ad oggi qualcosa sembra essere cambiato. I due sembravano molto vicini dopo il programma di Maria De Filippi eppure secondo i rumors Angela Nasti e Alessio Campoli si sarebbero già lasciati. La Nasti ha però deciso di rispondere al gossip: “Vi state preoccupando di me ma è tutto a posto, mi dispiace non dover rispondere a tutti. Mi fate a volte domande troppo precise, ma io sono una persona che nonostante sia esposta molto riservata e quindi tante cose non mi piace dirle. Però pian piano saprete tutto“.

Le parole di Angela però non hanno tranquillizzato per niente i fan della coppia. “Io sto bene, sto passando giorni con la mia famiglia, è quello che ho bisogno. Tutto bene, tutto tranquillo, state sereni” ha continuato Angela.

Angela Nasti e Alessio di Uomini e Donne si sono già lasciati? Parla lei

La protagonista di Uomini e Donne non è riuscita a zittire i fan che, nel frattempo, si sono scatenati sul web e sui social. A questo punto, Angela Nasti si è sentita costretta a parlare ancora una volta per spiegarsi meglio. “Si è creato un putiferio con queste storie, quando poi non penso di aver detto nulla di strano. Ho semplicemente risposto ad alcune persone che mi scrivono in direct chiedendomi perché non facevo più storie in cui parlavo. Tutto qui” sono state ancora le parole di Angela. Ma quindi? La Nasti non ha risposto ai dubbi del popolo del web eppure c’è chi afferma che il motivo della fine della storia sia legata ad un ex di lei. Continuate pure a leggere.

Angela Nasti e Alessio non stanno più insieme? Lei pensa ancora ad un suo ex? L’ipotesi di Deianira

Ad aprire l’ipotesi è la influencer Deianira Marzano. Pare che Angela Nasti non fosse interessata ad Alessio e né tanto meno a Luca in quanto delle voci affermerebbero che la blogger sia ancora legata al suo ex fidanzato.

Sarà davvero così? Angela deciderà di rispondere in modo diretto ai dubbi dei suoi fan?