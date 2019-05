Uomini e Donne la scelta di Angela Nasti è Alessio Campoli: già innamorati? (VIDEO)

Grande attesa per la puntata di Uomini e Donne in onda oggi 29 maggio 2019 in diretta e alla fine la scelta di Angela Nasti è arrivata. Un po’ a sorpresa perchè il pubblico dava per favorito in questa scelta Luca Daffrè. Ma chi ha seguito le ultime puntate di Uomini e Donne aveva di certo notato l’avvicinamento che la tronista aveva avuto nei confronti di Alessio Campoli. E il bel romano, che larga parte del pubblico voleva già sul trono a settembre, pensando che non sarebbe stato la scelta di Angela, alla fine le ha invece rubato il cuore! Dopo un discorso breve ma molto emozionante, Angela ha comunicato ad Alessio che sarebbe stato lui la sua scelta. E Alessio, per farla soffrire un po’ come lei ha fatto in questi mesi si è preso qualche minutino di tempo prima di chiederle di baciarlo. Angela mentre cadevano i petali non ha perso tempo per fare le domande importanti: “Sei innamorato?” gli ha sussurrato mentre cadevano le rose rosse dal cielo! Del resto Angela si sa, è così, è il bello dei suoi 19 anni, del volersi sentire dire che è bella, che è vestita bene, che è truccata bene. E oggi vuole quella consapevolezza di avere al suo fianco un ragazzo che la ami per quello che è.

UOMINI E DONNE PUNTATA DI OGGI: LA SCELTA DI ANGELA NASTI IL 29 MAGGIO ( VIDEO )

Ed è arrivata quindi la scelta meno aspettata che ha emozionato il pubblico a casa. Tanti baci appassionati tra i due giovanissimi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne ai quali auguriamo ovviamente di vivere fuori dal mondo della tv questa storia d’amore. E ci aspettiamo di vedere le prime scene di vita semplice fuori dal programma di Canale 5. Noi ovviamente facciamo il tifo per loro e per questo amore appena nato.

Tanto auguri ragazzi e speriamo davvero che anche per voi Uomini e Donne, come lo è stato per Clarissa e Federico, sia un inizio di un qualcosa di magico e unico.