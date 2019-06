Uomini e Donne news, Andrea e Natalia fanno sul serio: arriva il tatuaggio di coppia

Se da un lato Angela Nasti ha, in qualche modo, deluso i fan di Uomini e Donne, dall’altro ci pensano Andrea e Natalia. Dopo la scelta avvenuta nel programma di Maria De Filippi, Andrea e Natalia sembrano davvero sempre più inseparabili. Zalletta e la sua ex corteggiatrice fanno sul serio? Tutto farebbe pensare che la risposta sia proprio un sì. A confermarlo è arrivato anche un gesto d’amore che legherà Andrea e Natalia per sempre. Il tronista e la sua nuova fidanzata, a poche settimane dalla scelta, hanno infatti deciso di farsi un tatuaggio in comune. Vediamolo insieme con le ultime news dal mondo di Uomini e Donne.

Andrea Zelletta, Natalia e il tatuaggio in comune dopo la scelta a Uomini e Donne: cosa cosa hanno inciso?

Ma cosa hanno deciso di tatuarsi Andrea Zelletta e la sua Natalia? Entrambi i tattoo si sono stati incisi dietro la spalla, nello stesso punto. Si tratta, in particolare di due corone, una da re per lui e una da regina per lei. A svelare i tatuaggi in comune sono gli stessi protagonisti di Uomini e Donne che pubblicano le foto sui social network mostrando il loro gesto d’amore a tutti i fan. Non è passato molto dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne ma i due sembrano davvero molto innamorati tanto da arrivare a farsi un tattoo in comune che, ovviamente, sta facendo impazzire i fan della coppia.

Andrea e Natalia, il gesto d’amore è per sempre: la coppia di Uomini e Donne sempre più unita convince i fan

Ma il tatuaggio non è solo un gesto d’amore, un tatuaggio significa anche per sempre. Quindi la relazione tra Andrea Zelletta e Natalia è destinata a durare in eterno? Da quello che stiamo vedendo e dalla reazione dei fan non ci sarebbero dubbi. Effettivamente, Andrea aveva già confessato di provare un sentimento speciale per Natalia, un sentimento mai provato prima. Sembra proprio che l’ex tronista e la ex corteggiatrice continueranno a regalarci moltissime emozioni.

E voi cosa ci dite riguardo a questa coppia nata da pochissimo a Uomini e Donne? Vi piace il loro nuovo tatuaggio?