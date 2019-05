Uomini e Donne, la scelta di Andrea Zelletta è Natalia: il suo cuore fa il suo nome (VIDEO)

E alla fine anche per Andrea Zelletta, super emozionato, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 30 maggio 2019 è arrivato il momento della scelta. Pochi minuti fa, tra una pausa pubblicitaria e l’altra, in soli 3 minuti Andrea ha fatto la sua scelta, con un dolce discorso per la sua Natalia Paragoni. A differenza di quanto successo ieri, con la scelta di Angela che ha stupito qualcuno ( ma non noi che lo avevamo pronosticato), nel caso di Andrea c’erano davvero pochi dubbi su chi fosse la sua preferita. E non perchè Klaudia fosse una cattiva ragazza o una brutta ragazza. Semplicemente perchè Andrea e Natalia si sono scelti dal primo momento. E forse il tronista ha dovuto attendere anche un pizzico in più senza fare la sua scelta ma nel suo cuore quel nome lo conosceva da tempo. Ecco forse una sola cosa si può rimproverare ad Andrea, il fatto di non aver avuto magari quel coraggio in più per non essere legato ai tempi televisivi e prendere una decisione prima di arrivare a questa data; forse Klaudia avrebbe potuto soffrire di meno ma del resto, come ha ricordato Maria de Filippi, alla fine si tratta solo di qualche lacrima oggi, un pensiero domani e poi passerà tutto perchè la conoscenza resta tale, solo un corteggiamento.

ANDREA ZELLETTA HA SCELTO NATALIA PARAGONI ( UOMINI E DONNE PUNTATA 30 MAGGIO 2019)

E alla fine quindi Andrea ha spiegato a Klaudia che quella scintilla in più non c’è stata. Difficile pensare che la ragazza non lo avesse capito dopo aver visto i baci in spa, tra Andrea e Natalia. I due hanno da sempre avuto una grande attrazione fisica che probabilmente il tronista ha davvero fatto fatica a trattenere in villa.

UOMINI E DONNE VIDEO SCELTA ANDREA ZELLETTA

E come ha detto lui il suo nome dice Natalia, è quello il nome della strada che adesso ha deciso di prendere. E senza pensarci due volte la bella corteggiatrice si è subito gettata tra le braccia di Andrea per i baci e per i petali rossi arrivati dal cielo.

Auguriamo anche a questa coppia il meglio!