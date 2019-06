Angela Nasti come Sara Affi Fella? Crollo di followers: i numeri

Angela Nasti come Sara Affi Fella? Dopo che la sorella di Chiara Nasti ha confermato la fine della storia con Alessio Campoli dopo una sola settimana dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne, la storia sembra ripetersi. I fan del noto programma di Maria De Filippi, infatti, pensano che Angela Nasti abbia pensato al business ingannando, in qualche modo, la redazione e tutto l’affezionato pubblico di Uomini e Donne. Di conseguenza la Nasti sta perdendo un numero importante di followers su Instagram e, per molti, sembra ripetersi il Sara Affi Fella gate, dove Sara fu addirittura ‘costretta’ a chiudere il profilo social.

Angela Nasti, fine della conoscenza con Alessio: business? I suoi seguaci diminuiscono

Anche Deianira Marzano, durante gli scorsi giorni, ha deciso di intervenire sulla fine della conoscenza tra Angela Nasti e Alessio Campoli a una settimana dalla scelta. Secondo quanto riportato dalla influencer, la Nasti non era interessata ad Alessio ma nemmeno a Luca ai tempi di Uomini e Donne. Al contrario, pare che Angela sia ancora legata al suo ex fidanzato. Angela Nasti ha davvero mentito al programma di Maria De Filippi così come ipotizza il pubblico? I telespettatori sembrano più che convinti dell’ipotesi e stanno abbandonando la Nasti dai social. Nelle ultime ore, il profilo Instagram di Angela Nasti ha infatti perso un numero importante di seguaci. Già ieri avrebbe perso centinaia e centinaia di followers. Attualmente il suo account conta 791mila seguaci. Ieri, dopo l’inizio del crollo, erano circa 813mila.

Angela Nasti continua a perdere fan ma sorride lo stesso

“Ho scelto una persona con il cuore, non ero innamorata, però sono sempre rimasta quello che avete visto nel programma, io anche nella quotidianità sono così. Proprio per questo, io non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio all’interno del programma. Alcuni aspetti che avevo visto sono spariti“ si è giustificata Angela Nasti su Instagram. Eppure il pubblico continua a non credere alla versione della protagonista di Uomini e Donne. Mentre il suo profilo continua a perdere followers, lei appare serena, tanto che pubblica un post sul social network scrivendo: “Sorrido lo stesso”.