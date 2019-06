Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati, lei commenta: “Non è una tragedia”

E’ stato confermato da Angela Nasti, quello che ormai da giorni era un pensiero, di tutti i fans di Uomini e Donne che hanno seguito il suo percorso in tv. Tra la bella influencer e Alessio Campoli è finita, o forse, non è mai iniziata; nelle ultime ore sui social non mancano i commenti ironici di chi paragona Angela Nasti a Sara Affi Fella. Anche la Nasti come la ex tronista dai ricci capelli, subito dopo la scelta è volata a Ibiza, senza godersi i primi giorni di fidanzamento con Alessio. Oggi però è la Nasti a raccontare che cosa è successo dopo che l’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, sui social, sfinita dalle tante domande dei fans aveva annunciato la fine di questa relazione. La Nasti quindi, poche ore fa, ha voluto dare la sua versione dei fatti in merito alla fine di questa storia.

I due ragazzi a quanto pare non hanno avuto neppure il tempo materiale per conoscersi ma a quanto pare, quel poco, è bastato per far capire loro che non c’è possibilità di andare avanti.

“Le tragedie sono altre! Quando una coppia esce da un programma tanto può andare benissimo, che il giorno dopo sei in paradiso, tanto puoi riconoscere che effettivamente le cose non vanno e non te ne puoi fare una colpa.”

E ancora:

Io ho scelto una persona con il cuore, non ero innamorata e lo sapeva anche lui e la redazione… io sono fatta così. Io non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio nel programma, alcuni aspetti che mi avevano colpito sono svaniti. Io non posso fingere, perché devo postare foto se non me la sento? Non ero sicura di quello che sentivo. Avrei fatto contenti voi e sarebbe stato conveniente per me ma non lo so fare”.

Queste le parole di Angela, attendiamo quindi adesso di ascoltare anche la versione di Alessio che avrà sicuramente qualcosa da dire.