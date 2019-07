Stasera in tv 1 luglio 2019 Temptation Island e Pretty Woman

Stasera in tv 1 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Pretty Woman, ancora una volta il film con Richard Gere e Julia Roberts. Canale 5 in prima serata invece propone Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia e la tensione tra le coppie concorrenti. Tra i programmi in tv di stasera anche Hawaii Five – 0, Prima dell’alba – La Rampa, Death Race, Quarta Repubblica e Il Socio. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in tv in onda stasera lunedì 1 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Pretty Woman. Alle 21:25 il film diretto da Garry Marshall del 1990, con Richard Gere, Julia Roberts – Consigliato sì anche se ormai non si contano più volte che è stato trasmesso in prima serata. Su Rai 2 c’è Hawaii Five-0. Alle 21:15 in prima tv Il sentiero della foresta e Gestire lo stress – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Prima dell’alba – La Rampa. Alle 21:20 Salvo Sottile come in ogni puntata inizia dalla Rampa – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 1 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Temptation Island. Alle 21:20 Filippo Bisciglia conduce il secondo appuntamento con le coppie sull’isola delle tentazioni – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Death Race. Alle 21:20 il film diretto da Paul W. S. Anderson del 2008, con Jason Statham, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Joan Allen e Ian McShane – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Nicola Porro che torna sul tema immigrazione e ovviamente sugli sviluppi della nave Sea Watch – Consigliato sì

Su La7 c’è Il Socio. Alle 21:15 il film diretto da Sydney Pollack del 1993, con Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene Hackman – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – Dalla Russia con amore. Alle 21:35 il film diretto da Terence Young del 1963, con Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendàriz – Consigliato sì – Su Nove c’è Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre. Alle 21:30 il film diretto da Michele Lupo del 1979, con Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Cary Guffey – Consigliato sì