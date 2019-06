Temptation Island 2019 anticipazioni seconda puntata: confronti, falò e video

Domani 1 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova e attesissima puntata di Temptation Island 2019, la seconda di questa edizione ad esser precisi. Che cosa vedremo in questa nuova e scoppiettante puntata? Non mancheranno certo sorprese e colpi di scena ma andiamo a vedere subito qualche anticipazione per cui se non volete spoiler non continuate a leggere! Partiamo subito da Sabrina. Il suo fidanzato verrà chiamato nel pinnettu e vedrà Sabrina entrare nella casa dei single dove non sono presenti le telecamere. Che cosa farà la bionda e, soprattutto, da quale tentatore è stata attirata? E poi come reagirà il suo fidanzato? Con tutta probabilità non la prenderà molto bene. No ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni per la seconda puntata di Temptation Island, ecco le ultime news per voi.

Temptation Island 2019 anticipazioni: Vittorio in crisi per Katia e una cena particolare per Cristina

Altra anticipazione che possiamo darvi è quella che riguarda la coppia formata da Vittorio e Katia. Lui è andato in crisi per un comportamento che la sua fidanzata Katia ha avuto e che lui, invece, non ha per niente apprezzato. Vittorio afferma di aver perso tempo per ben due anni e mezzo insieme a Katia arrivando a fare anche degli applausi ironici alla sua fidanzata. Che cosa avrà combinato Katia per far arrabbiare Vittorio?

Passiamo poi ad altri due protagonisti di quest’edizione di Temptation Island. Cristina è uscita dal villaggio per andare a cena con un single, Sammy. Il tentatore ne approfitta per fare dei complimenti alla donna e lei ne è molto lusingata. Sammy ci avrebbe provato con Cristina ma David, il fidanzato di Cristina, non è per niente felice della situazione e afferma che la sua fidanzata farebbe meglio a starsene seduta a pensare se davvero è interessata a stare con lui oppure no. Come andrà a finire?

Temptation Island 2019 ultime: cosa sta succedendo tra Massimo e Ilaria?

Altra coppia protagonista di questa edizione di Temptation Island è quella formata da Massimo e Ilaria. I social dell’isola delle tentazioni ci anticipano che nella prossima puntata del programma ne vedremo proprio di tutti i colori tra loro due. Ma vi sveliamo qualcosa. Massimo afferma che Ilaria non si merita niente. Il fidanzato è molto nervoso, tanto prendere le sedie e sbatterle via. Massimo dice che lui si sta facendo un po’ troppi problemi nel villaggio e Ilaria invece si sta comportando da ragazzina. Tutto fa pensare che il fidanzato di Ilaria abbia visto un filmato che non ha apprezzato per niente. Che Ilaria si sia avvicinata troppo ad un single? Oppure la fidanzata di Massimo avrà proprio fatto qualche affermazione sul suo ragazzo provocando il suo nervosismo? Cosa succederà adesso tra loro due?

L’appuntamento è, quindi, per domani 1 luglio 2019, in prima serata su Canale 5 con la seconda e imperdibile puntata di Temptation Island. E ricordiamo anche che, durante la puntata, verrà finalmente trasmesso il terzo filmato per Andrea. Che cosa avrà combinato la sua fidanzata Jessica? Durante la prima puntata abbiamo visto che era molto vicina al single Alessandro. Che si sia già spinta oltre con il suo tentatore?