Temptation Island 2019 news, per Andrea un terzo video: mai accaduto in sei edizioni

Filippo Bisciglia ha un messaggio per Andrea Filomena, uno dei fidanzati protagonisti della sesta edizione di Temptation Island. Le ultime news arrivano direttamente dai social del programma di Canale 5 con un video pubblicato pochissimi minuti fa. Spoiler della seconda puntata di Temptation Island 2019 in arrivo: senon volete sapere di che cosa si tratta, terminate quindi la lettura!

Come avrete visto, Andrea e Jessica sono stati tra i protagonisti della prima puntata del programma di Canale 5 tanto che sui social si mormora molto in merito. Sono tantissimi i telespettatori convinti del fatto che Jessica e Andrea si siano messi d’accordo sul da farsi prima di partecipare al reality, solo per avere visibilità e aumentare followers ( e nel caso di Andrea anche i clienti visto che si tratta di un parrucchiere). Ma la redazione di Temptation è sempre molto attenta e stentiamo a credere che non abbiano sentito puzza di bruciato…

Torniamo quindi alle anticipazioni: che cosa succederà ancora nella seconda puntata di Temptation Island 2019?

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS SECONDA PUNTATA: UN ALTRO VIDEO PER ANDREA

Filippi si è presentato nel villaggio dei ragazzi con un video per Andrea. “Avevo un terzo video per te, non è mai successo prima, ti abbiamo visto agitato e abbiamo deciso di non mostrartelo, adesso però se vuoi puoi vederlo” ha detto il conduttore ad Andrea.

Ovviamente non abbiamo idea di che cosa il video mostri, lo scopriremo solo nella seconda puntata di Temptation Island 2019. E’ possibile che ci sia già un bacio tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino il tentatore che ha fatto perdere la testa alla fidanzata? Andrea ha chiesto a Filippo se c’è da preoccuparsi per il video ma il conduttore non ha detto nulla…Andrea quindi si è isolato per vedere il video, che cosa succederà?

Appuntamento a lunedì sera per scoprirlo, nel frattempo ecco le anticipazioni:

Che ne pensate di questa coppia lasceranno davvero il programma insieme come si vocifera sui social?