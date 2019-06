Andrea e Jessica piovono accuse sulla coppia di Temptation Island: fingono per visibilità?

Sono stati sicuramente i protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2019: parliamo di Jessica Battistello e Andrea Filomena. I due fidanzati avrebbero dovuto sposarsi proprio qualche giorno fa ma Jessica ha deciso di annullare il matrimonio e di partecipare invece a Temptation Island. Dopo quello che è successo nel corso della prima puntata però, sui social, sono piovute critiche verso la ragazza e non solo. Per molte persone che sembrano conoscere la coppia, Andrea sta accettando quello che Jessica ha fatto nel reality solo per una pura questione di visibilità. Essendo lui un parrucchiere, avrebbe modo di farsi conoscere meglio grazie ai followers che, come succede sempre in questi casi, crescono a vista d’occhio quando si partecipa a un programma come Temptation. Sui social sono tante le accuse rivolte alla coppia che, pare sia ancora tale dopo la fine del programma. Parlano persino degli amici di Jessica e Andrea, o meglio dei conoscenti che vivono nello stesso paese in cui vivono loro. Pare che i due siano tornati insieme dalla Sardegna, siano ancora innamorati e vogliano solo fare del business. Le accuse sono soprattutto per Jessica che, secondo quello che molte persone scrivono ( mandando messaggi a pagine che si occupano di gossip) userebbe il suo fidanzato come un bancomat.

ANDREA E JESSICA FINGONO A TEMPTATION ISLAND 2019 SOLO PER CERCARE VISIBILITA’?

Noi ovviamente non possiamo avere idea di quelle che sono state le scelte fatte da Jessica e Andrea e aspettiamo di vedere come andrà a finire il programma. Ma la storia che Jessica ha raccontato sul matrimonio annullato è un po’ particolare. Jessica avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio in estate e in poche settimane avrebbe comprato vestito, bloccato location con tanto di caparra ( lo ha raccontato lei a un tentatore), e fatto altre spese per le nozze. Ma quando poi le si chiede quando abbia annullato tutto risponde che già a settembre aveva cancellato il matrimonio. Quindi tra luglio e agosto aveva già scelto e pagato diverse cose?

Tutto può essere! Al momento però la ragazza sta conquistando si visibilità ma molte molte critiche per come si è comportata. E Andrea non è da meno visto che per molti anche lui sbaglia. Avrebbe dovuto lasciare il programma non dare il tempo alla sua fidanzata di divertirsi ancora con il tentatore Alessandro. E’ anche questo il motivo per il quale molti credono che Andrea non dica nulla solo perchè complice della sua fidanzata…

Noi come sempre facciamo crediamo alla buona fede dei protagonisti del reality e vi ricordiamo, anche in questo caso, che la realtà supera spesso la fantasia. Succede con i casi di cronaca nera, perchè non dovrebbe succedere in queste cose…Ma è anche vero che dopo il Pamela Prati Gate la paura del fake è dietro l’angolo e tutti i protagonisti dei programmi televisivi vengono investiti dal dubbio…Vedremo che cosa succederà…