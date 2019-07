Uomini e Donne news, un ex tronista parla della depressione dopo la fine del programma

Un ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di parlare della depressione dopo la partecipazione al programma di Canale 5. Si tratta di Giovanni Conversano. Il salentino si è lasciato andare sull’argomento durante un’intervista per il settimanale Di Più. Vediamo quali sono state le parole di Giovanni Conversano. “Quando sono sceso dal trono di Uomini e Donne e sono sparito dalla televisione, sono iniziati i problemi. In casi del genere la depressione è sempre in agguato” ha raccontato l’ex tronista. “Se la gente ti chiede: ‘Perché non sei più in TV? Che fine hai fatto?’, ti senti morire. Ti viene spontaneo rispondere che sei in attesa di fare un programma, un film o un provino, ma menti a te stesso“ confessa ancora Giovanni Conversano.

Giovanni Conversano parla del momento di difficoltà dopo il trono a Uomini e Donne

Un momento davvero molto difficile quello vissuto da Giovanni Conversano dopo la fine del suo trono nel programma di Maria De Filippi. “Quello che ero un tempo, ora è soltanto un ricordo. Il tronista non esiste più” afferma ora il pugliese. “Quella del tronista, comunque, non è un’etichetta facile fa scollarsi” dice però l’ex protagonista di Uomini e Donne. Giovanni Conversano, infatti, racconta che ogni volta che si trova in una situazione in cui deve chiudere un accordo lavorativo, qualcuno tende a mostrare della diffidenza in quanto lui è stato un personaggio noto al mondo della tv. “Anche se appena capiscono che sono un professionista, i contratti li firmiamo!” afferma però Conversano.

L’ex tronista Giovanni Conversano adesso pensa a sposarsi e ringrazia chi chiede ancora di lui

I momenti di difficoltà per fortuna passano e Giovanni Conversano lo sa. Adesso il pugliese afferma che il tronista non esiste più. Giovanni Conversano è un manager e si definisce anche piuttosto tranquillo. Il periodo complicato sembra ormai del tutto passato tanto che ora, Giovanni Conversano pensa solo a sposarsi. Mancherebbe infatti davvero poco al matrimonio tra lui e la sua compagna Giada. I due si mostrano sempre molto uniti e sono una coppia davvero amata dal popolo del web. Giovanni Conversano ha anche voluto ringraziare il settimanale per l’intervista rilasciata e ha specificato: “E grazie ai tanti lettori, come evidenzia il il giornalista, che chiedono di noi!”