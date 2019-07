Temptation Island 2019 Nunzia prima eroina poi delusione per i telespettatori

“In questi giorni ho capito i mie errori dove erano” con questa frase Nunzia ha scatenato l’intero popolo italiano che segue Temptation Island. Nessuno riesce a credere che la ragazza, dopo quello che ha visto, abbia deciso di chiedere di incontrare di nuovo Arcangelo per fare pace con lui. Una vera e propria ondata di messaggi per Nunzia sui social: dopo aver tutti apprezzato la scelta di lasciare Arcangelo, che ha provato a baciare una tentatrice, non riuscendo ad andare fino in fondo nel suo lavoro solo per la mancata volontà di lei, Nunzia è tornata sui suoi passi scatenando un vero inferno. I telespettatori di Temptation Island non riescono a credere al fatto che, come vedremo nella terza puntata di Temptation Island 2019, Nunzia abbia chiesto di poter rivedere Arcangelo. Tredici anni di storia si, sono sicuramente importanti ma Nunzia ha anche visto il suo fidanzato baciare un’altra, dovrebbe persino aver capito che per 13 anni lui non è neppure stato federe. E al primo falò, neppure di fronte a quel video, è riuscito a chiederle scusa ma ha continuato a dare le colpe a lei, per tutto. Nonostante questo, Nunzia ha deciso di chiedere a Filippo di poterlo rivedere, lasciando tutto il pubblico senza parole.

Se da un lato quindi, all’inizio del programma il pubblico si era tutto schierato dalla parte di lei, dopo averla di nuovo vista al falò con la faccia da martire, le cose sono cambiate.

A quanto pare Nunzia avrà altro da dire al suo ex e il pubblico spera che la ragazza voglia solo fargli capire determinate cose e che non gli chieda di tornare insieme. E’ chiaro che per quanto noi da spettatori dall’esterno, possiamo esprimere il nostro parere, non possiamo conoscere le dinamiche di una relazione che dura da 13 anni e come diciamo sempre in questi casi, solo le coppie possono decidere quello che sarà il loro destino.