Temptation Island 2019: Arcangelo e Nunzia si lasciano dopo 13 anni ma…

La resa dei conti tanto paventata nella prima puntata del reality show è stata effettivamente messa in scena questa sera – 1^ luglio 2019 – eppure qualcosa potrebbe ancora cambiare… A cosa ci riferiamo? Ovviamente allo scontro richiesto e tanto atteso da parte di Nunzia con il suo fidanzato Arcangelo davanti al Falò di Confronto di Temptation Island 2019. Nella scorsa puntata, il giovane aveva fatto ingelosire la sua compagna in molti modi e lei aveva chiesto un incontro immediato per chiarire questa faccenda ed interrompere subito l’avventura all’interno del reality show Mediaset.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2019 Nunzia ha confermato la voglia di consumare subito il suo Falò di Confronto ma purtroppo il suo fidanzato non è stato dello stesso parere: ha preferito declinare l’incontro. È dunque iniziato una sorta di tira e molla fra i due fidanzatini che – attraverso Filippo Bisciglia – hanno provato a giungere un accordo. Alla fine il Falò di Confronto c’è stato…

Temptation Island 2019: Arcangelo e Nunzia si lasciano

Lei tremendamente arrabbiata, lui incredibilmente caduto dal pero. Il falò di confronto ha portato la coppia a visionare una serie di filmati molto esaustivi, soprattutto per Nunzia. “Per me non conti più niente. Io ti ho eliminato!” ha subito esclamato la ragazza al cospetto del suo fidanzato.

Nei filmati mostrati, Arcangelo dichiara parecchie cose spiacevoli per la sua vita di coppia con Nunzia: ad esempio, rivela di non essere fatto per essere legato ad una sola donna, di aver sempre tradito la sua compagna ma che non ha il coraggio di mollarla perché Nunzia si “attacca” a lui “come una cozza”, tanto “me la tengo buona ma nel frattempo mi faccio i c*zzi miei!” ha esclamato.

Tornando al Falò, Arcangelo si è detto confuso. Filippi Bisciglia ha posto la domanda di rito ad entrambi i fidanzati: sia lui che lei hanno confermato che vogliono lasciare il programma ritenendosi single. Ma l’avventura a Temptation Island 2019 sembra non esser finita per Nunzia e Arcangelo…

Pochi giorni dopo, infatti, Nunzia torna da Filippo Bisciglia per chiedere alla trasmissione un inedito ed ulteriore Falò di Confronto con Arcangelo per mettere chiarezza una volta per tutte alla loro tormentata storia d’amore durata ben 13 anni. Questo secondo confronto andrà in onda nella terza puntata di Temptation Island 2019, programmata per lunedì 8 luglio.