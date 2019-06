Filippo Bisciglia: Pamela Camassa in casa non fa niente ma la ama come il primo giorno (Foto)

Un anno fa, la scorsa estate, si vociferava della presunta crisi tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, oggi il conduttore di Temptation Island dichiara ancora una volta il suo amore per la sua bellissima compagna (foto). Non hanno mai voluto parlare dei momenti bassi della loro coppia, quelli che possono capitare a tutti, ma Bisciglia non ha dubbi che la Camassa sia la donna della sua vita. Si prendono in giro ma i difetti li hanno entrambi, come tutti, e lui non fa misero che la sua fidanzata in casa non faccia davvero niente, non cucina nemmeno. Non è la prima volta che racconta questo lato della showgirl e magari così pensa di poterla convincere almeno a cucinare cose diverso diverse dal tonno in scatola. Sa già però che non cambierà perché ha preso con lei il pacchetto completo: Pamela e il tonno. Ride e scherza ma non troppo perché è tutto vero. Pamela Camassa è disordinata, non passa l’aspirapolvere e fa morire le piante sul terrazzo, inoltre non cucina mai. Fa sorridere anche a noi quello che racconta ma non è un rimprovero il suo, rassegnato la adora certo per tutte le altre qualità.

FILIPPO BISCIGLIA E PAMELA CAMASS INNAMORATISSIMI DOPO 11 ANNI

La casa di Bisciglia e Pamela Camassa

Stanno insieme ormai da più di un decennio e la Camassa ha raccontato che è stata lei a fare il primo passo: “Ci siamo conosciuti a un evento a Cortina nel 2008. Ma il primo passo l’ho fatto io e non me ne pento: le donne devono farsi avanti. Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno”.

Sono una coppia bellissima ma non pensano al matrimonio, c’è invece un desiderio che vorrebbero realizzare, diventare genitori: “Per ora le nozze non sono previste ma a un bambino si stiamo aspettando”. Non potrà che essere bellissimo.