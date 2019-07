Universiadi 2019: tutti gli appuntamenti tv, ecco il calendario

Dopo aver gioito del grande traguardo tagliato da Milano e Cortina per i Giochi Olimpici Invernali nel 2026, l’Italia è impegnata quest’anno anche con le Universiadi: una manifestazione sportiva simile alle olimpiadi ma che coinvolgono solo atleti univesitari provenienti dalle università di ogni parte del mondo. La nostra nazione mantiene stabilmente il record per la realizzazione del maggior numero di Universiadi organizzate: ben 11, calcolando anche le Universiadi 2019 in Campania.

La Cerimonia d’Inaugurazione di questo evento è fissato per oggi – 3 luglio – presso lo Stadio San Paolo a Napoli mentre le 18 discipline verranno praticate in giro per la Campania: ad esempio, lo Stadio Arechi di Salerno ospiterà la finale del torneo di calcio e il Pala Del Mauro di Avellino sarà la sede del torneo di pallacanestro. Le Universiadi 2019 si svolgeranno dal 3 al 14 luglio. Ma per chi non ha la possibilità di visitare la Regione Campania, come è possibile seguire l’evento? Da quest’anno la Rai ha deciso di trasmettere il meglio delle gare attraverso i canali Rai Due e RaiSport. Ecco gli appuntamenti.

Universiadi 2019: tutti gli appuntamenti tv

L’appuntamento più importante è sicuramente la Cerimonia d’Apertura degli giochi delle Universiadi 2019 in Campania: la diretta andrà in onda questa sera, 3 luglio, a partire dalle ore 21:00 su Rai Due.

Dal 4 luglio, invece, sarà possibile seguire il meglio delle gare degli atleti universitari sul canale RaiSport+HD (canale 57 del digitale terrestre) con una programmazione speciale che consta di 5 ore di messa in onda sparsa nel corso della giornata.

La messa in onda riguarderà prevalentemente le finali delle singole discipline e le varie cerimonie di consegna delle varie medaglie a bordo podio. La restante copertura degli eventi è diffusa sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio1 e Rai Radio2 all’interno del Radio Giornale ma anche su Rai Radio1 Sport dove, all’interno dei programmi Palla al centro, Note di sport e Il caffè, verranno ospiteranno servizi, interviste e radiocronache in diretta.

Qui di seguito, il calendario con le discipline:

Atletica – 8-13 Luglio

Basket – 3-13 Luglio

Calcio – 2-13 Luglio

Ginnastica Artistica – 3-7 Luglio

Ginnastica Ritmica – 11-13 Luglio

Judo – 4-8 Luglio

Nuoto – 4-11 Luglio

Pallanuoto – 2-14 Luglio

Pallavolo – 4-13 Luglio

Ping Pong – 4-11 Luglio

Rugby – 4-7 Luglio

Scherma – 4-9 Luglio

Taekwondo – 7-13 Luglio

Tennis – 5-13 Luglio

Tiro a Volo – 4-9 Luglio

Tiro a Segno – 4-9 Luglio

Tiro con l’arco – 9-13 Luglio

Tuffi – 2-8 Luglio

Vela – 8-12 Luglio

