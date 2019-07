Stasera in tv 6 luglio 2019 Techetechete Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre e Ciao Darwin

Stasera in tv 6 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Techetechete SuperStar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre mentre Canale 5 propone Ciao Darwin 7, ovviamente in replica. Tra i programmi tv in onda stasera anche Il Lato Oscuro della mia Matrigna, l’ultima puntata di Ogni cosa è illuminata, Jurassic Park, una nuova puntata della soap Una Vita e Igor il Russo – Un killer in fuga. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 6 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Techetechete SuperStar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre. Alle 20:35 un omaggio alle due artiste, per ascoltare anche le loro canzoni più belle, da E la luna bussò ad Almeno tu nell’universo, da Il mare d’inverno e da E non finisce mica il cielo a Non sono una signora ma anche pezzi meno noti e poi interviste rare e altro – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Il lato oscuro della mia matrigna. Alle 21:05 il film del 2017 diretto da Jeffery Scott Lando, con Sofia Vassilieva, Kristy Swanson e Logan Huffman – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Ogni cosa è illuminata. Alle 21:25 l’ultima puntata cin la conduzione di Camila Raznovich. Tra gli ospiti di stasera anche l filosofo Telmo Pievani, l’imprenditore Oscar Farinetti, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il teologo Vito Mancuso e gli Zen Circus – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA SABATO 6 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7. Alle 21:15 in replica la terza puntata della settima stagione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Jurassic Park. Alle 21:10 il film del 1993 diretto da S. Spielberg, con Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, Sam Neill e Chris Pratt – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una Vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie tv francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Igor il Russo – Un killer in fuga. Alle 21:30 attraverso ricostruzioni e interviste il documentario che racconta del criminale della mille facce – Consigliato no – Su Nove c’è Corpi da Reato. Alle 21:25 il film del 2013 per la regia di Paul Feig, con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demián Bichir, Michael Rapaport, Taran Killam, Marlon Wayans – Consigliato sì