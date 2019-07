Una vita anticipazioni: Diego indaga sul parto di Blanca, scoprirà la verità su loro figlio?

Blanca sembra essere ancora più fuori controllo di quando cercava il suo bambino per casa. La ragazza arriva persino a puntarsi un coltello alla gola per far capire a Diego che tra loro è davvero finita e che vuole essere lasciata in pace. Il giovane alla fine non può fare altro che andare via ma le promette una cosa: andrà a fondo su questa storia e cercherà di scoprire la verità…Le anticipazioni di Una vita per la trama della puntata in onda lunedì 8 luglio 2019 ci rivelano quello che sta per succedere e quelle che sono le ultime news da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 7 LUGLIO 2019

Seppur a malincuore, Silvia accetta di trasferirsi a casa di Celia e Felipe in attesa di celebrare il suo matrimonio con Arturo. Esteban, innamorato della donna, approfitta della situazione venutasi a creare per spifferare alla Reyes il passato burrascoso del Valverde con la figlia Elvira (particolari di cui lei era peraltro già a conoscenza).

Leonor trova un possibile compratore per La Deliciosa, in modo tale che lei ed Iñigo possano fuggire con un gruzzoletto in mano. Flora, appena lo scopre, va su tutte le furie. Su consiglio di Cristina Novoa, Blanca dà una testimonianza in pubblico e, oltre ad ammettere le sue molteplici infedeltà con Diego, dichiara che tornerà sulla retta via. Durante il discorso, il maggiore degli Alday nota tra la folla la forestiera che ha soccorso Blanca nei difficili momenti successivi al parto. Decide quindi di provare a parlare con lei per capire che cosa è successo davvero in quelle ore difficilissime per la donna che ama e fa una scoperta che lo lascia senza parole e che gli fa capire che forse Blanca, aveva detto la verità anche se nessuno l’ha creduta.

La donna infatti le dice che quando lei è arrivata per soccorrere Blanca, la ragazza aveva già partorito e la bambina era morta. Ma la cosa strana che ha notato è che il cordone ombelicale era stato già staccato e, viste le condizioni in cui versava Blanca, è difficile immaginare che possa esser stata lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda l’8 luglio 2019 su Canale 5.