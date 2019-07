Palinsesto Canale 5 autunno 2019: le date di inizio di tutti i programmi in onda

L’estate ci fa “disintossicare” dai classici programmi del day time che vediamo da settembre a giugno ma la curiosità di sapere quando torneranno in tv è sempre tanta! Oggi vi parliamo del palinsesto di Canale 5 con tutte le date di inizio dei programmi più amati e seguiti: da Mattino Cinque a Uomini e Donne passando per Domenica Live e Forum. Quando ricominciano tutti i programmi che potremo seguire nel day time e nella prima serata di Canale 5? Per voi un calendario dettagliato con tutte le date dei programmi in onda dai primi di settembre.

La stagione televisiva con il palinsesto di Canale 5 per l’autunno 2019 riparta a settembre ma noi siamo già pronti a segnarci tutte le date.

MATTINO 5 QUANDO RICOMINCIA E CHI LO CONDUCE?

Mattino Cinque, come annunciato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi nell’ultima puntata di stagione, torna sempre con loro al timone, dal 9 settembre 2019.

LE NUOVE PUNTATE DI FORUM QUANDO INIZIANO?

Anche Forum, sempre affidato alla conduzione di Barbara Palombelli, torna con le nuove puntate il 9 settembre 2019.

POMERIGGIO CINQUE: QUANDO RICOMINCIA E CHI LO CONDUCE?

A differenza di Mattino Cinque il programma di Barbara d’urso potrebbe anticipare tornando in onda il 2 settembre 2019 ma non è ancora certo. Vi terremo aggiornati.

QUANDO RICOMINCIA UOMINI E DONNE?

Più lunga l’attesa del pubblico che segue con passione Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi torna in onda il 16 settembre 2019.

QUANDO VEDREMO LE NUOVE PUNTATE DI STRISCIA LA NOTIZIA?

Parte più tardi anche Striscia la notizia, come di consueto: si va in onda dal 23 settembre 2019.

QUANDO RICOMINCIA VERISSIMO?

La prima puntata di Verissimo per la prossima stagione, con Silvia Toffanin sempre al timone, andrà in onda il 14 settembre 2019.

QUANDO PARTE AMICI 19?

Secondo le ultime news la diciannovesima edizione dovrebbe iniziare a fine novembre, la data di inizio potrebbe essere il 16.

Difficile invece capire quale sarà il destino di Domenica Live visto che Barbara d’Urso alla domenica, da settembre andrà in onda in prima serata. Non è stato ancora sciolto il dubbio: sarà lei o non sarà lei a gestire Domenica Live? Vedremo…

Passiamo alla prima serata.

LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLA PRIMA SERATA DI CANALE 5 DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA

Ecco come dovrebbe essere il palinsesto settimanale di Canale 5 da settembre:

Lunedì – Amici VIP, Grande Fratello VIP

Martedì – Il processo,

Mercoledì– Temptation Island VIP;

Giovedì – Eurogames;

Venerdì – Rosy Abate, Made in Italy, L’isola di Pietro 3;

Sabato – Tu si que vales;

Domenica – Live non è la d’Urso.

Nel caso del prime time non ci sono ancora le date ma vi terremo aggiornati.