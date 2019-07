Stasera in tv 11 luglio 2019 Don Matteo 11 e Riviera

Stasera in tv giovedì 11 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Don Matteo 11 ovviamente in replica mentre Canale 5 propone in prima tv gli ultimi episodi di Riviera. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche l’ultima puntata di Un’estate fa con la conduzione di Diana Del Bufalo e Pupo, il film Moonlight, Chicago P.D. e ancora Fuori dal coro e In Onda. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 11 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:25 in replica la fiction diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Stasera rivedremo La mia giustizia e La notte dell’anima – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Un’estate fa. Alle 21:20 l’ultima puntata del programma musicale tra i tormentoni estivi condotto da Diana Del Bufalo e Pupo – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Moonlight. Alle 21:20 in prima tv il film diretto da Barry Jenkins del 2016, con Trevante Rhodes, Naomie Harris, André Holland – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 11 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Riviera. Alle 21:15 gli ultimi episodi in prima tv – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago P.D. Alle 21:20 in prima tv La spia, A casa e La caduta – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:30 stasera in tv il programma di approfondimento di Mario Giordano tra politica, cronaca e attualità – Consigliato sì

Su La7 c’è In Onda. Alle 20:35 Luca Telese e David Parenzo propongono un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento tra attualità e politica – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Ghost Rider. Alle 21:30 il film per la regia di Mark Steven Johnson del 2007, con Nicolas Cage, Eva Mendes, Peter Fonda – Consigliato sì – Su Nove c’è Tutta la verità. Alle 21:30 per il ciclo Nove Racconta i casi giudizi più orribili con tante domande ancora senza risposta – Consigliato sì